Il nuovo presidente ed i 19 delegati del consiglio provinciale di Confcooperative Ferrara

Da: Confcooperative Ferrara.

Michele Mangolini, il neo presidente eletto per acclamazione di Confcooperative Ferrara “Ho raccolto un buon testimone, una Associazione sana, forte e unita che negli anni ha saputo distinguersi per sobrietà e valori”.

Lunedì scorso, nella Sala D’Onore della Pinacoteca Nazionale di Palazzo Diamanti si è svolta l’Assemblea Congressuale di Confcooperative Ferrara. Il neo presidente, che raccoglie il testimone da Roberto Crosara è Michele Mangolini, 52 anni, di Bosco Mesola. Presidente della cooperativa agricola Casa Mesola, Consigliere di Conserve Italia, APO-CONERPO, OP Grandi Colture, AGRITEAM e Vice-Presidente di Naturitalia, del Consorzio dell’asparago verde di Altedo IGP, del Consorzio Cafer – Cooperative Agricole Ferraresi Riunite.

“Ringrazio Roberto Crosara per il lavoro svolto in tutti questi anni. Ho raccolto un buon testimone, una Associazione sana, forte e unita che negli anni ha saputo distinguersi per sobrietà e valori. Un ottimo punto di partenza e lo ringrazio per questi 10 anni di impegno. Oggi, quindi, non si compie una ri-partenza, come spesso accade quando si cambiano i vertici, ma è un continuare nel solco tracciato. Siamo al servizio delle nostre cooperative. Vogliamo parlare con tutte le rappresentanze economiche, nessuna esclusa, soprattutto nel settore agricolo, tutte le istituzioni e la parti sociali. Ci sentiamo pronti per dare un contributo importante allo sviluppo del nostro territorio. Confcooperative ha tante anime, ma siamo un’unica unità. Ed è questa la nostra forza che sono stato chiamato a rappresentare, e di questo sono davvero grato. Per me è un onore presiedere da oggi questa Associazione” afferma Mangolini che guiderà un consiglio provinciale formato da 19 persone: Francesco Ballarini, Ramona Bandini, Chiara Bertolasi, Bruno Binelli, Michele Brunelli, Bulzoni Roberto, Paolo Cazzola, Roberto Crosara, Michele D’Ascanio, Nicola Folletti, Roberto Grechi, Alessandro Mazzetto, Alessandro Menegatti, Vadis Paesanti, Paola Pesci, Davide Pozzati e Sabrina Scida.

I vice presidenti di Confcooperative Ferrara saranno tre: Chiara Bertolasi, Paola Pesci e Vadis Paesanti.

Commenta