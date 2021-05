Il Partito Democratico Ferrarese sostiene il settore agricolo della nostra provincia.

Tempo di lettura: 3 minuti

Ufficio stampa PD Ferrara.

Il comparto agricolo ferrarese vive un momento di grave crisi strutturale dovuto soprattutto a perdite di raccolta causate da calamità naturali che hanno assunto, negli ultimi anni, un carattere ricorrente – questione riconosciuta anche a livello comunitario nella definizione delle nuove linee della Politica Agricola Comune (PAC);

Per il Partito Democratico ferrarese è necessario sostenere il settore agricolo colpito da eventi climatici così devastanti su tutte le colture, le gelate tardive dei mesi di marzo e aprile scorso, particolarmente intense ed eccezionali per il periodo, precedute da un inverno mite, hanno causato danni in particolare alle colture frutticole del nostro territorio.

I danni sono risultati ancora più penalizzanti in quelle aree come l’Emilia-Romagna e la provincia di Ferrara, che già nel 2020 erano state colpite dal gelo e che si trovano a far fronte per il secondo anno consecutivo a nuove perdite economiche, senza dimenticare la stagione 2019 caratterizzata dall’invasione della cimice asiatica che ha polverizzato in particolare la produzione di pere.

La Regione si è da subito attivata per raccogliere le segnalazioni da parte dei singoli imprenditori agricoli e dei Caa (Centri di assistenza agricola) circa l’effettiva entità delle perdite registrate per una mappatura completa ed ha richiesto, come dichiarato dall’Assessore Mammi, l’attivazione degli indennizzi per il 2021, la richiesta di deroga al decreto legislativo 102, la disponibilità dei 20 milioni di euro che erano stati previsti per le gelate del 2020 e i 70 milioni di euro impegnati per calamità ed emergenze nella legge di Stabilità del dicembre 2020.

Il Partito democratico sostiene il comparto agricolo ed in particolare il settore dell’ortofrutta impegnandosi

a sensibilizzare il governo, e i propri rappresentanti all’interno, sulla necessità di adottare urgentemente misure straordinarie a sostegno dei produttori ortofrutticoli colpiti dalla calamità;

Ad esprimere vicinanza e solidarietà agli agricoltori, proseguendo negli incontri con i loro rappresentanti per ascoltare le richieste e le criticità espresse rispetto ai fenomeni indicati;

Ad attivarsi al fine di sollevare gli imprenditori agricoli dal pagamento di mutui e di ogni onere tributario, contributivo e previdenziale;

A promuovere azioni di sostegno al consumo dei prodotti del territorio come esplicitamente richiesto dalle Associazioni rappresentative di Categoria del Settore Agricolo.

Perché il Partito Democratico è vicino al comparto agricolo e ne sostiene le giuste argomentazioni al fine di mantenere e migliorare un settore fondamentale per il nostro territorio.

Commenta