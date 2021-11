Il Pd in Regione chiede più tutele per i caregiver familiari, che si occupano di persone care non autosufficienti

Tempo di lettura: 2 minuti

Zappaterra (Capogruppo Pd): “Diamo piena attuazione alla legge regionale 2 del 2014 con risorse e politiche integrate”

La figura del caregiver familiare, definita da una legge della Regione Emilia-Romagna come la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura di una persona cara consenziente, in condizioni di non autosufficienza, ha bisogno di trovare sostegno attraverso politiche pubbliche. Per questo motivo la consigliera Regionale Palma Costi ha depositato insieme alla capogruppo Pd in consiglio regionale Marcella Zappaterra, una risoluzione in cui mette nero su bianco l’agenda di attuazione per migliorare le politiche a sostegno di questa figura preziosa per un welfare a misura di persona.

“Il Gruppo del Partito Democratico in Regione chiede piena attuazione della legge regionale 2 del 2014 dedicata alla tutela del caregiver. In particolare, segnaliamo che il sistema sociosanitario sul territorio ha dato risposte frammentate mentre è opportuno creare una omogeneità di trattamento e di soluzioni, anche attraverso la creazione di una unica cabina di regia regionale e adeguati finanziamenti pluriennali per tutelare i caregiver” dichiara la capogruppo Pd Marcella Zappaterra.

Ma non solo, visto che come si legge nel documento, bisogna implementare i punti sulle assicurazioni, sulla formazione e il riconoscimento delle competenze a sostegno dell’inclusione lavorativa, oltre a formare gli operatori alla conoscenza e utilizzo degli strumenti e procedure regionali e degli interventi attivi o in attivazione sui territori. Inoltre, nella risoluzione, si sollecita un percorso di coinvolgimento di istituzioni e associazioni per integrare competenze/ruoli del caregiving formale e informale per costruire una nuova domiciliarità.

“La nostra è stata la prima regione in Italia ad approvare una legge per il riconoscimento e il sostegno del Caregiver familiare grazie a una proposta che era nata dal basso e soprattutto dal lavoro della Associazione dei Caregiver familiari dell’Emilia-Romagna. Proprio ieri, in IV commissione regionale, abbiamo dato parere favorevole agli stanziamenti del Fondo regionale per la non autosufficienza, che prevede 5,3 milioni di euro ai caregiver. – richiama Zappaterra che conclude – Trattandosi di figure fondamentali per la tenuta del sistema socio-sanitario, è giusto dare più forza alla legge che li tutela”.

