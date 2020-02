Il Prefetto Campanaro riceve il Comandante del Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna” Col. Fabrizio Ghiretti

Da: Prefettura di Ferrara.

Nella mattinata odierna, il Prefetto Michele Campanaro ha ricevuto in visita di cortesia il Col. Fabrizio Ghiretti Comandante del Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna”.

L’incontro ha rappresentato l’occasione per una reciproca conoscenza e per soffermarsi sui principali temi concernenti la sicurezza pubblica in provincia.

Il Prefetto Campanaro ed il Col. Ghiretti hanno sottolineato gli ottimi risultati operativi ottenuti in questi anni grazie alla sinergica collaborazione tra le Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza e il Comando regionale dell’Esercito Italiano. In particolare, è stata condivisa l’importanza dei servizi di vigilanza e controllo del territorio effettuati in questo capoluogo dai militari in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia territoriali, iniziata nel 2017 nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”, così come strategico è stato riconosciuto il ruolo dell’Esercito nelle attività di protezione civile connesse ai ricorrenti fenomeni alluvionali che interessano questa provincia, come avvenuto nello scorso autunno per buona parte dei corsi d’acqua compresi nel bacino fluviale del fiume Reno.

“Ringrazio il Comandante Ghiretti per l’impegno profuso in questi anni dai suoi uomini, sempre pronti ad assicurare risposte adeguate nei più diversi teatri operativi, con spirito di sacrificio ed elevata professionalità” ha affermato il Prefetto Campanaro a conclusione dell’incontro.

