Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Gianni Molinari, Prefettura di Ferrara

Il Prefetto Michele Campanaro ha salutato il dottor Franco Dalle Vacche al termine del mandato di Presidente del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

Il Prefetto Michele Campanaro ha ricevuto a Palazzo don Giulio d’Este la visita di commiato del dottor Franco Dalle Vacche al termine del suo mandato di Presidente del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

Il Rappresentante del Governo ha voluto salutare il Presidente Dalle Vacche ricordando il ruolo fondamentale rivestito dal Consorzio, “non solo come punto di riferimento per l’intero comparto agricolo, ma anche nel più vasto contesto istituzionale della provincia, quale primario interlocutore di Enti Locali e articolazioni dello Stato nello sviluppo di una strategia sempre più coordinata e condivisa per potenziare l’efficacia del sistema di difesa del suolo e pianificare ed attuare politiche territoriali puntuali in materia di rischio idraulico”.

Il Prefetto Campanaro ha, quindi, ringraziato il dottor Dalle Vacche per l’impegno e la competenza messa al servizio dell’intera comunità ferrarese durante il decennale mandato al vertice del Consorzio, “certo che le sinergie e la collaborazioni interistituzionali maturate in questi anni costituiranno il tratto distintivo dell’Ente consortile anche negli anni a venire”.

Commenta