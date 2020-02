Il Prefetto Michele Campanaro riceve il Presidente della Cassa di Risparmio di Cento Giuseppe Pallotta

Da: Prfettura di Ferrara.

Questa mattina il Prefetto di Ferrara Michele Campanaro ha ricevuto in visita di cortesia a palazzo don Giulio d’Este il Presidente della Cassa di Risparmio di Cento Giuseppe Pallotta, nominato al vertice della banca centese nello scorso mese di dicembre.

Giuseppe Pallotta, romano, ha una lunga carriera nel gruppo Intesa. Più di recente, dal 2010 al 2013, è stato direttore generale della Cassa di Risparmio di Bologna e, nel 2015, è stato nominato direttore generale della Cassa di Viterbo.

Nel corso dell’incontro, che ha costituito l’occasione per una prima conoscenza personale, il Prefetto Campanaro ed il Presidente Pallotta si sono soffermati anche sull’andamento dell’economia provinciale, con particolare attenzione alle tematiche più strettamente legate al tessuto imprenditoriale dell’alto ferrarese.

“Rivolgo al Presidente Pallotta – ha affermato il Prefetto – i migliori auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico, nella convinzione che sotto la sua guida la Cassa di Risparmio di Cento saprà confermarsi importante riferimento del territorio, favorendo un circolo virtuoso di crescita e sviluppo da cui tutti – giovani, famiglie, lavoratori e imprese – possono trarre beneficio.”

“La collaborazione con le istituzioni è una prerogativa fondamentale per garantire una crescita sana e duratura della nostra provincia e di tutte quelle in cui lavora la Cassa – ha commentato il Presidente di Caricento Giuseppe Pallotta. Ringrazio il Prefetto Campanaro per la disponibilità dimostrata durante l’incontro di oggi e per il consueto impegno messo in campo sul territorio con l’obiettivo di affiancare cittadini ed imprese della nostra comunità.”

Commenta