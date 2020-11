Il quiz online per la Biosfera Delta Po. A premi

Tempo di lettura: 2 minuti

da: ufficiostampa@biosferadeltapo.org

Per far scoprire a tutti le peculiarità del territorio riconosciuto dall’UNESCO Riserva di Biosfera: in premio voucher per fruire di diverse attività

Da venerdì 30 ottobre è online il QUIZ che consentirà a tutti di scoprire le peculiarità del Delta del Po, territorio riconosciuto Riserva della Biosfera dal Programma MAB UNESCO nel 2015.

Il QUIZ online è promosso dal Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna in collaborazione con le imprese private che hanno scelto di diventare “Sostenitori della Biosfera Delta Po“.

Il QUIZ è composto da 12 domande e descrive con foto e video gli aspetti che hanno portato al riconoscimento del Delta del Po a Riserva della Biosfera, che mettono in connessione uomo e natura, stimolando un futuro positivo per il territorio basato su di essi, come mission della Riserva della Biosfera del delta del Po che accomuna tutte le Riserve di Biosfera del mondo (che sono ben 714).

A tutti quelli che completeranno il QUIZ e decideranno di lasciare l’indirizzo e-mail verranno inviati dei voucher da poter usare presso alcuni Sostenitori della Biosfera Delta Po dall’1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (salvo diversamente specificato).

Alla fine del QUIZ viene visualizzato il punteggio raggiunto in base alle risposte corrette date (e nel caso di risposte errate viene spiegata la risposta corretta) e si possono approfondire le varie tematiche toccate con collegamenti a materiali utili.

Il QUIZ è fruibile completamente online in modo gratuito e senza la necessità di scaricare app o tool , rimarrà online fino a domenica 13 dicembre 2020. Il link al quiz lo si trova su tutti i canali della Riserva di Biosfera: il sito web www.biosferadeltapo.org, Facebook Instagram.

LINK AL QUIZ

Chi sono i sostenitori della Biosfera Delta Po?

I Sostenitori della Biosfera Delta Po sono oltre 20 imprese private che hanno deciso di abbracciare i principi della Riserva della Biosfera e del Programma MAB UNESCO, con l’obiettivo di arrivare a fare il proprio il concetto di sviluppo sostenibile. Scopri chi sono i Sostenitori della Biosfera Delta Po.

Commenta