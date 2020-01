Da: Associazione Musicisti di Ferrara.

SABATO 1 FEBBRAIO ore 15,30

c/o Aula Magna Stefano Tassinari – AMF Scuola di Musica Moderna – Via Darsena 57 – Ferrara

Quinto appuntamento in cartellone per le Guide all’Ascolto – AMF

Il Rock’n Roll a cura di Roberto Formignani

Blues, Country e Swing suonati da chitarra acustica, chitarra elettrica e contrabbasso nei primi anni ’50 hanno dato vita al Rockabilly forma primordiale del ben più noto Rock’n Roll.

Una musica che ha generato un fenomeno di costume che si è contraddistinto per l’abbigliamento, il taglio di capelli, il modo di ballare oltre che dal sound particolare ed accattivante.

Si parlerà quindi dei brani più noti ma anche dei meno noti, dei suoi interpreti principali, delle influenze chitarristiche, dei suoni, degli effetti sonori, degli strumenti usati e del modo di suonarli, facendo anche esempi pratici.

Musica, cultura e danza: anche questo appuntamento è abbinato al corso “Down By The River Side” a cura di Alice Formignani & The Flying Boppers e Luca Rizzioli per Basso Profilo – Consorzio Wunderkammer.

INGRESSO LIBERO

Anche quest’anno l’Associazione Musicisti di Ferrara propone una serie di 18 appuntamenti ad ingresso libero di guida all’ascolto; il sabato sulla musica moderna e la domenica sulla musica classica denominati rispettivamente Guida all’Ascolto e Classica d’Ascolto.

GUIDA ALL’ASCOLTO

Per il diciassettesimo anno consecutivo, allo scopo di promuovere la cultura e l’educazione musicale in tutte le sue forme moderne, l’Associazione Musicisti di Ferrara-Scuola di Musica Moderna, in collaborazione con il Comune di Ferrara-Assessorato alle Politiche e Istituzioni Culturali, Assessorato Politiche per i Giovani, organizza per l’ anno 2019-2020 una serie di appuntamenti nell’aula magna Stefano Tassinari della Scuola di Musica Moderna di Ferrara in via Darsena 57. Gli incontri sono ad ingresso libero e hanno come temi la guida all’ascolto dei generi musicali moderni più importanti. “L’esigenza di questi appuntamenti è cominciata quando, durante le lezioni di strumento, facendo alcuni riferimenti a stili e/o artisti importanti per la musica studiata, ci siamo accorti che molte cose non si potevano dare per scontate; in poche parole, anche se siamo in un’ epoca in cui gli ipod straripano di brani, spesso non si sa che cosa si ascolta e da dove proviene tutta questa musica; con queste lezioni, cerchiamo di stimolare l’interesse e l’approfondimento della musica ascoltata e suonata, oltre a creare un ritrovo di persone con lo stesso interesse, siano esse interne o esterne alla scuola”.

