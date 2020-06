Il sindaco Fabbri: “Un passo importante verso il ritorno alla normalità: Ferrara avanguardia in Emilia Romagna”

Tempo di lettura: 2 minuti

“Ci tengo ad esprimere grande soddisfazione per l’avvio delle attività dei Centri Estivi: Ferrara si conferma tra le prime città, a livello regionale, ad aver organizzato la ripresa di queste attività fondamentali per i ragazzi e le famiglie, provate dall’emergenza sanitaria e dal lockdown e, in ogni caso, la prima ad aver formalizzato in fase di emergenza un patto di collaborazione tra pubblico e privato. Dopo queste settimane così complicate riportare i ragazzi alla socialità è un passo importante verso la normalità a cui tutti ci auguriamo di arrivare, al più presto. Dobbiamo questo risultato al grande impegno dell’assessore alle Politiche Sociali, Cristina Coletti, e alla collaborazione delle realtà cooperative di Legacoop e Confcooperative, delle sigle sindacali e dell’Ausl che hanno lavorato tutti insieme per garantire alle famiglie un servizio di qualità, uniforme sul territorio e che risponde pienamente, in ogni aspetto a tutti i parametri sanitari indicati dalla Regione. Ritengo l’avvio di un servizio di qualità, in un momento così particolare, sia la dimostrazione concreta di cosa significa per una città fare sistema e spero che sia un primo passo verso una modalità di lavoro utilizzabile in altri campi. Abbiamo dimostrato di saper fare squadra, per dare risposte alle esigenze della città nonostante le tante difficoltà e le limitazioni con cui dobbiamo ancora fare i conti”.

