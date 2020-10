Il sociale entra in agricoltura: proposte e testimonianze di fattorie sociali

BOLOGNA, 14 OTTOBRE 2020 – “Il sociale entra in agricoltura” è il titolo – e l’argomento – dell’incontro promosso da Donne in Campo, l’associazione di imprenditrici agricole della Cia – Agricoltori Italiani dell’Emilia Romagna. In occasione della Giornata Internazionale delle donne rurali si terrà infatti giovedì 15 ottobre l’annuale Festa delle Donne organizzata da Donne in Campo Cia Emilia Romagna, posticipata a causa lockdown. L’incontro si terrà al Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio, presso Villa Smeraldi (Bologna), a partire dalle ore 10. Parteciperanno Franca Gordini, Donne in Campo Anp, Erika Ferranti sindaco di Bentivoglio, Valeria Villani, presidente regionale dell’Agia (associazione dei giovani imprenditori). Interverranno Luana Tampieri, vice presidente nazionale e presidente regionale di Donne in Campo – Cia, Loredana Ligabue, direttrice associazione Carer e Roberta Mori consigliera della Regione Emilia Romagna. Nel corso della mattinata porteranno la loro testimonianza alcune aziende agricole del territorio già impegnate nella attività di fattorie sociali. Le conclusioni sono affidate a Cristiano Fini, presidente di Cia Emilia Romagna.