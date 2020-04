Il sostegno a due iniziative di beneficienza per l’emergenza coronavirus da parte di operatori della polizia locale di Ferrara

Tempo di lettura: 3 minuti

Da: La segreteria aziendale SULPL-DICCAP

In questo periodo di difficoltà lavorativa, sociale e sanitaria legata al Covid-19, il Sulpl di Ferrara (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale), su impulso di molti suoi iscritti e comunque con finalità al di fuori da ogni schieramento sindacale, ha promosso due iniziative di beneficienza a favore di colleghi in difficoltà (questa già promossa da APLRER (Associazione Polizia Locale Regione Emilia-Romagna) e della Protezione Civile.

La raccolta fondi ha trovato l’adesione spontanea di un nutrito gruppo di appartenenti alla Polizia Locale di Ferrara che, tra il 12 e il 26 aprile 2020, ha potuto donare mediante il contatto diretto con i referenti sindacali interni per le due iniziative, già curatori sia della promozione che dell’amministrazione dei medesimi due progetti di solidarietà. I referenti, infatti, oltre a promuovere sul luogo di lavoro e mediante i canali social a loro disposizione i due progetti, hanno anche illustrato gli stessi a tutti i colleghi ferraresi che, a qualsiasi titolo, si sono dimostrati interessati a quanto messo in campo. Forte è quindi stato l’interesse dimostrato che permetterà nei prossimi giorni il trasferimento dei fondi raccolti alle strutture di destinazione con le quali sono stati tenuti i contatti, quale segno tangibile della solidarietà della Polizia Locale di Ferrara che ogni giorni è comunque già impegnata a livello istituzionale a fronteggiare le incombenze che questa emergenza epidemiologica richiede a tutta le forze in campo, tra cui infatti tutti gli appartenenti alla polizia locale italiana.

I due progetti promossi dal Sulpl si sommano a tante altre iniziative di stesso tenore che sono nate spontaneamente tra le file degli operatori di polizia locale in tutto il Paese: questa struttura sindacale non mancherà di sostenerne altre anche nel momento in cui si verificheranno situazioni di necessità, grazie anche alla sensibilità che gli iscritti dimostrano non mancando mai di portare a conoscenza dei propri referenti sindacali quelle notizie che permettono di rimanere uniti anche in questo momento tanto gravoso per tutta la Nazione.

A tutti i colleghi di Ferrara, iscritti e non iscritti a questo sindacato, che hanno per tanto aderito e sostenuto alle due campagne solidali va il più sentito e pubblico ringraziamento della struttura sindacale territoriale, confermando come lo spirito di servizio, umanità, solidarietà e vicinanza al Paese da parte della Polizia Locale sia forte e vada anche oltre l’impegno quotidiano durante l’orario di lavoro di ognuno di noi.

