Il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze Pier Paolo Baretta a Ferrara

Da: Ufficio Stampa Alberto Bova Sindaco

Nel pomeriggio di oggi venerdì 17 gennaio, presso l’Hotel Ferrara (Largo castello, 36 – Ferrara) si è svolto un incontro promosso dall’associazione Riformismo e Solidarietà – Emilia Romagna (ReS) e aperto alle associazioni che sul territorio rappresentano i risparmiatori Carife: Consumatori, Azzerati e organizzazioni sindacali.

A margine dell’incontro, il candidato al Consiglio della Regione Emilia Romagna per la lista ‘Bonaccini Presidente’ Alberto Bova ha incontrato il Sottosegretario Pier Paolo Baretta per farsi portavoce delle istanze che, qualora eletto, intende portare avanti nel nuovo Consiglio regionale: “il territorio ferrarese – ha dichiarato il candidato Alberto Bova – è stato severamente colpito dalla vicenda Carife: a seguito del commissariamento della banca abbiamo dovuto registrare non soltanto drammatiche perdite di posti di lavoro ma anche l’impoverimento della capacità del territorio di sostenere le iniziative culturali, perché questo importante compito sociale è stato svolto dalla banca e dalla Fondazione Carife fino al crac bancario”.

“Voglio siano restituite certezze ai risparmiatori – ha concluso Bova – per questo ritengo sia fondamentale vigilare affinché i rimborsi agli azzerati Carife siano congrui e siano restituiti in tempi rapidi, e perché non si ripeta mai più una vicenda Carife”.

