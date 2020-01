Il successo di Emilia Romagna Coraggiosa guarda al futuro

Da: Emilia Romagna Coraggiosa.

Il risultato elettorale della lista ecologista e proggressista anche a Ferrara nasce dall’ascolto e dalla partecipazione

5,43% a Ferrara, 3,08% in tutto il territorio provinciale: un risultato straordinario per la lista Emilia – Romagna Coraggiosa, che a livello regionale ha ottenuto il 3,77% ed eletto due consiglieri regionali.

La capolista Elly Schelin, grazie alla sua coerenza, capacità di ascolto e di rappresentanza della volontà dei cittadini ha avuto 2227 preferenze nella provincia di Ferrara, di cui 1573 nel Comune di Ferrara, superando del doppio il capolista della Lega Nord. A questi risultati locali fanno eco quelli regionali dove Schlein è stata la candidata che in assoluto ha avuto il maggior numero di preferenze personali, arrivando a 15975 a Bologna.

I candidati ferraresi che hanno sostenuto Schlein hanno ottenuto 480 preferenze per Flavio Romani, 363 per Angela Alvisi e 275 per Leonardo Grassi. Per una lista che ha valori antichi, radicati nella Costituzione e nella Resistenza, ma una storia molto recente, sono numeri che superano le migliori aspettative. Siamo contenti ed onorati di aver saputo individuare le necessità di tanti a sinistra che chiedevano una rappresentanza coraggiosa, ecologista e progressista. Oggi è il giorno in cui festeggiamo ed assieme iniziamo con immenso orgoglio a lavorare per essere degni della responsabilità che gli abitanti della regione ci hanno affidato. Da Ferrara saremo al fianco di Elly per rinnovarle le istanze che ha raccolto nell’intensa campagna elettorale dall’alto al basso ferrarese, e per portarle tutte le nuove proposte e richieste che arriveranno in merito ai temi del programma. C’è voluto coraggio per affrontare questa sfida titanica, ma l’impegno e la passione hanno vinto. Grazie a tutte e tutti coloro che ci hanno votato e alle attiviste e attivisti che, nei tanti banchetti ed eventi, lavorando dietro le quinte, hanno sfidato il gelo dell’inverno e della ragione per portarci a questo risultato.

Siete tutti invitati a parlarne insieme Giovedì 30 gennaio alle ore 20,30 presso il Centro Sociale Acquedotto (Corso Isonzo 42 a Ferrara) quando ci ritroveremo per un’assemblea aperta di valutazione del voto e del prosieguo del percorso di Coraggiosa nella Provincia di Ferrara.

