Il SULPL di Ferrara chiede al Presidente Zaia una fornitura delle mascherine prodotte in veneto

Da: SULPL di Ferrara.

Il SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale), Sindacato più rappresentativo per la Polizia Locale Italiana, ha inoltrato diverse richieste alla Regione Emilia Romagna e alla Prefettura di Ferrara segnalando come in tutti i Comandi della Polizia Locale della nostra provincia vi sia un effettivo problema riguardante le mascherine per gli Agenti.

Ad oggi sono state fornite dalla Protezione Civile solo delle maschere di tela che non sarebbero idonee a garantire la protezione di chi effettua i controlli in strada per il rispetto delle norme legislative sul COVID 19.

Nonostante le diverse istanze inoltrate dalla segreteria Regionale, nessuna risposta è giunta dalla Regione Emilia Romagna e dal Presidente Bonaccini.

Preso atto di ciò, la Segreteria Provinciale del SULPL di Ferrara ha deciso di inoltrare una richiesta scritta al Governatore ZAIA, per inviare ai nostri operatori che effettuano i controlli in tutta la provincia, che confindando con il Veneto, vede molte persone controllate arrivare a Ferrara oltre confine Regionale, per dotare gli Agenti delle mascherine prodotte dalla stessa Regione del Veneto.

“Duole dirlo, dichiara il Segretario Provinciale del SULPL Luca Falcitano, nonostante i nostri appelli sia da Bonaccini, sia dal Prefetto di Ferrara non abbiamo avuto alcuna risposta circa la problematica dei DPI degli Agenti.

Abbiamo quindi lanciato un appello al Presidente Zaia per l’invio di una fornitura di mascherine Prodotte dal Regione Veneto”.

In situazioni di emergenza come questa ci si aspetta che le istituzioni siano vicine al lavoro degli Agenti, ma come sempre silenzio totale da parte di chi dovrebbe essere a fianco di chi opera in prima linea per il contrasto del COVID-19.

