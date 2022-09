The Same (The Smile, 2022)

Il surfista

Come il surfista cavalca le onde, io cavalcavo i miei sogni e ogni volta approdavo alla riva – alla vita – e, dopo ogni risveglio, raccontavo nuove storie rubate alle onde della notte, vantandomi.

Così una notte accadde che persi l’orizzonte e non ritrovai più la riva. Le onde avevano vinto e vissi l’esilio del sonno eterno, confinato nei miei sogni per sempre e per sempre condannato a riviverne le stranezze senza più voce per raccontarle.

Quale castigo possa esser più crudele e terribile per chi è nato per raccontare se non quello d’esser ridotto a muto prigioniero delle proprie storie?

Da quella notte i sogni s’ammucchiano nella mente come animali morenti le cui carcasse infettano ogni mia idea. Tutto resta paralizzato e lentamente decade nell’oblio… le mie storie come me stesso.

E da quella notte, come un surfista, cavalco le onde in un mare di nulla.

