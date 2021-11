IL TALMUD BABILONESE, IL PROGETTO DI TRADUZIONE ITALIANO “UNICO AL MONDO” PRESENTATO AL MEIS DI FERRARA

Tempo di lettura: 3 minuti

24 Novembre 2021- Bookshop – Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah

Il Talmud, il testo più importante della cultura ebraica, è al centro di un grande progetto di traduzione italiano, con il supporto dei più avanzati sistemi di linguistica computazionale, rappresentando un unicum nel panorama mondiale. Roma, Ferrara 19 Novembre 2021 – Mercoledì 24 Novembre 2021 alle ore 17:00 presso il bookshop del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah si svolgerà l’evento “Il Progetto Traduzione Talmud Babilonese: Umanesimo e tecnologia in favore del dialogo interculturale”.

All’incontro, patrocinato dal Comune di Ferrara, partecipano: Amedeo Spagnoletto, Direttore del Museo

Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, Clelia Piperno, Direttore del Progetto Traduzione Talmud

Babilonese, Enrica Martinelli, Professoressa di Diritto e Religione dell’Università di Ferrara e David

Dattilo, Responsabile Ricerca e Sviluppo Progetto Traduzione Talmud Babilonese e Responsabile Progetto YESHIVA’. Modera Cristiano Bendin, Il Resto Del Carlino Durante l’evento sarà presentato, per la prima volta a Ferrara, il Progetto di Traduzione italiana del Talmud Babilonese, che rappresenta oggi il più importante, per ampiezza e complessità, progetto di “Umanesimo Digitale”: un enorme lavoro di studio, che si avvale di uno strumento unico nel suo genere, “TRADUCO”, un software di linguistica computazionale, a base semantica e ricerca, e che coinvolge 90 studiosi e personalità di spicco della cultura ebraica in tutto il mondo offrendo l’opportunità, per la prima volta anche Italia, di accedere e conoscere il Talmud, l’opera più importante della cultura ebraica. Il progetto è frutto di un protocollo d’intesa tra Presidenza del Consiglio, MUR, CNR e UCEI-CRI.

Durante l’incontro sarà presentata in anteprima la ‘YESHIVA’: la nuova piattaforma digitale per lo studio

del Talmud e la diffusione della cultura ebraica, che permetterà la lettura e l’analisi dei testi. Un nuovo

ambiente digitale per la formazione e la comprensione di una delle lingue più antiche. Un progetto unico

al mondo che annulla i confini geografici e apre nuove possibilità al dialogo interculturale.

Il primo volume “Rosh haShanà”, pubblicato nel 2016, è stato donato alla Library of Congress degli Stati

Uniti d’America e consegnato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Presidente Israeliano, Reuven Rivlin. Durante la 73esima Assemblea Generale alle Nazioni Unite il Progetto Traduzione Talmud Babilonese è stato presentato in un side event come best practice nell’uso di nuove tecnologie applicate alla cultura che incoraggia il dialogo interculturale e l’inclusione sociale di minoranze.

Ad oggi sono stati pubblicati cinque trattati tutti editi La Giuntina, che hanno riscosso l’interesse di

numerosi studiosi e appassionati nazionali e internazionali. Entro questo anno sarà pubblicato il nuovo

trattato Betzà.

In occasione dell’incontro sarà possibile visitare dalle 16.00 la nuova mostra del MEIS “Oltre il ghetto.

Dentro&Fuori” al prezzo ridotto di 8 euro e partecipare ad una visita guidati dal Direttore Amedeo

Spagnoletto (massimo 15 partecipanti).

Prenotazione consigliata scrivendo a meis@coopculture.it o chiamando il numero 342 5476621 (attivi da martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.00).

L’accesso al museo sarà consentito esclusivamente a coloro in possesso di Green Pass unitamente ad un documento di identità valido.

