Il Teatro De Micheli riparte in streaming

Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Cristina Romagnoli, Comune di Copparo

La diretta sarà aperta a tutti e gratuita nella serata di sabato 28 novembre

È regolarmente in programma sabato 28 novembre l’evento di apertura

della nuova stagione del Teatro De Micheli di Copparo. A fronte del

nuovo stop per lo spettacolo dal vivo sancito dal DPCM 24 ottobre,

l’Amministrazione comunale ha deciso di confermare il concerto

inaugurale, offrendolo gratuitamente in streaming alla cittadinanza e a

tutto il pubblico interessato: il link sarà disponibile sul sito del

Teatro (www.teatrodemicheli.it). Malgrado viga il divieto di realizzare

eventi con pubblico in presenza, dopo mesi di chiusura, il De Micheli

tornerà comunque a vibrare grazie alle note del Casanova Venice

Ensemble, formazione di 26 elementi diretta dal maestro Costantino Carollo.

L’orchestra ritmico sinfonica è una formazione che riscuote da sempre

grande entusiasmo di pubblico e critica in occasione di esibizioni in

Italia e all’estero, collaborando tra l’altro con artisti di fama

internazionale quali i vincitori di San Remo 2008 Giò Di Tonno e Lola

Ponce, Vittorio Matteucci, Alex Britti, Amedeo Minghi, Dolcenera e molti

altri. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali spicca il

“Premio Internazionale delle Arti – Leone d’Oro di San Marco”, assegnato

al Palazzo del Cinema di Venezia.

Sul palco del De Micheli, in collegamento streaming a partire dalle 21

di sabato, l’orchestra proporrà un ricco itinerario musicale tra le più

apprezzate colonne sonore del maestro Ennio Morricone: un’esperienza

unica nel suo genere, che grazie all’originalità dell’esecuzione ha

recentemente entusiasmato le platee di tutta Italia. Un evento musicale

di grande impatto, che non manca di coinvolgere il pubblico con forti

emozioni.

Così il direttore artistico Massimiliano Venturi introduce l’iniziativa.

«Eravamo pronti a presentare al pubblico la nuova stagione del Teatro De

Micheli, frutto del lavoro concertato da settimane con l’Amministrazione

comunale e le compagnie coinvolte. Questo impegno non andrà perduto:

vogliamo che la serata del 28 novembre sia un’occasione speciale per

tutta la comunità, in un abbraccio virtuale che permetterà la visione

dell’evento anche al di fuori dell’ambito locale, nell’auspicio di poter

cominciare presto ad intravedere la ripresa degli eventi in presenza.

Non appena sussisteranno le condizioni, siamo infatti pronti a

presentare il nuovo cartellone, che tra il recupero degli spettacoli

sospesi la scorsa primavera e alcune novità di grande levatura artistica

sarà pronto ad accogliere nuovamente il pubblico del Teatro De Micheli.

Inoltre, rispetto allo spettacolo dal vivo, uno dei settori d’eccellenza

che stanno soffrendo maggiormente le conseguenze della fase attuale, la

volontà di realizzare comunque, con l’ausilio delle nuove tecnologie,

l’evento di apertura costituisce un segnale dalla valenza simbolica

tutt’altro che scontata, oltre che una dimostrazione di sostegno alla

filiera della produzione culturale».

«Intendiamo con questa modalità – afferma il sindaco Fabrizio Pagnoni –

contribuire a dare nuova linfa al settore della cultura e dello

spettacolo proprio con l’apertura, seppur virtuale, a tutta la comunità,

e oltre, del nostro De Micheli. Tutti potranno godere delle emozioni e

della pienezza del concerto dal vivo del Casanova Venice Ensemble:

orchestra e coro, che del talento e della passione hanno saputo fare una

professione, potrano in tal modo lavorare, ovviamente in piena

sicurezza. Sicuramente questa costituirà una tappa significativa per il

nostro teatro, che, come ho già avuto modo di esprimere, rappresenta un

luogo identitario, dove le espressioni artistiche rappresentano momento

di crescita e motivo di consolidamento del senso di appartenenza»

