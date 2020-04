Il Terzo Settore una risorsa per le comunità

Da: Terzo Settore Ferrara e Alleanza delle Cooperative Italiane Ferrara.

Le parole del Presidente del Consiglio, che annunciando lo stanziamento di risorse, ha ricordato il ruolo fondamentale svolto dal volontariato e da tutto il Terzo Settore, sono molto apprezzabili”. È quanto dichiara Chiara Bertolasi, Portavoce del Forum del Terzo Settore Ferrara.

Oggi è più che mai necessario valorizzare il ruolo dell’associazionismo, del volontariato e della cooperazione sociale al fianco dei Comuni e delle Asp in modo da rendere la macchina degli aiuti efficiente ed efficace.

“Ricordiamo che il nostro impegno e la volontà di metterlo a valore non è mai mancato”, continua Chiara Bertolasi. “È naturale che le realtà più radicate sul territorio, che vengono quotidianamente a contatto con le fragilità delle persone si mettano a disposizione, nel rigoroso rispetto delle disposizioni di sicurezza”.

Il Centro Servizi per il Volontariato è attivo e continua ad essere punto di riferimento per i numerosi volontari e cittadini resisi disponibili per sostenere la distribuzione di beni di prima necessità e “accompagnare” le difficoltà della popolazione. Offre, inoltre, strumenti tecnici ed operativi alle associazioni per far sì che lo svolgimento delle attività sia conforme alle disposizioni regionali e locali.

La cooperazione sociale opera in un contesto di complessità sempre crescenti-che vanno dal reperimento del personale a quello dei dispositivi di protezione individuale- continuando ad offrire alla popolazione i servizi essenziali, pur essendo colpita da questa emergenza come gli altri comparti dell’economia del paese.

Ci aspettiamo che si realizzino al più presto forme di coordinamento con le amministrazioni comunali per superare con unitarietà e appropriatezza l’emergenza e ci auguriamo che le grandi risorse di cui la nostra società civile dispone vengano valorizzate.

