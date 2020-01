Il Vice Sindaco di Comacchio: “Ripristino della palestra delle Scuole Medie Casati previsto per il mese di gennaio”

Da: Ufficio Stampa Comune di Comacchio

In riferimento all’articolo apparso in data odierna su Il Resto del Carlino riguardante la palestra del plesso scolastico di Porto Garibaldi, interviene il Vice Sindaco nonché Assessore ai Lavori Pubblici Denis Fantinuoli, precisando quanto segue.

“La situazione della palestra delle Scuole Medie Casati è nota al Settore Lavori Pubblici – non urbanistica come erroneamente indicato dal Consigliere Cavallari – segnalataci in prima persona dal Dirigente Scolastico”.

“Sono già avvenuti i relativi sopralluoghi con il personale tecnico specializzato ed il ripristino è previsto per il mese di gennaio, come comunicato direttamente al Consigliere Cavallari dal sottoscritto, a margine del Consiglio Comunale tenutosi lo scorso 20 dicembre, affinchè, in qualità di portavoce, potesse fornire rassicurazioni ai genitori”.

“Tengo a precisare che il 13 dicembre scorso il Consigliere non mi ha contattato direttamente, ma ha lasciato richiesta di appuntamento alla Segreteria, cosa che, tra l’altro, avrebbe potuto comunicarmi personalmente, in quanto nella stessa mattinata ci siamo salutati sulla scalinata del Municipio. Ad ogni modo alla ripresa delle attività, in presenza dei tecnici comunali competenti, l’incontro verrà effettuato.”

Molteplici sono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in tutti i plessi scolastici del territorio, a cui è rivolta da sempre la massima attenzione, non ultimo quello relativo ad un adeguamento nella Scuola di San Giuseppe per un importo corrispondente a 30 mila euro, ormai in corso di ultimazione.

Commenta