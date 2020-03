Il vice sindaco Fatinuoli interviene sulla situazione dell’area artigianale San Giuseppe di Comacchio

Da: Comune di Comacchio.

In relazione al problema segnato da CNA del Delta, circa la difficoltà della gestione dell’area artigianale di San Giuseppe di Comacchio, posta in fregio alla SS. 309 Romea, a fronte di comportamenti che creano degrado a opera di alcuni autotrasportatori di passaggio, evidenziata sugli organi di stampa, il vice sindaco Denis Fantunuoli precisa “Siamo disponibili a realizzare un incontro con i portatori di interesse rappresentati dal comitato della zona artigianale di San Giuseppe e con i responsabili di Cna per cercare soluzioni funzionali per evitare fenomeni di degrado nell’area. Avevamo già affrontato il problema e messo in campo stringenti azioni anche di controllo, tuttavia, in questo momento le forze della Polizia Locale, insieme a tutte le Forze dell’Ordine, sono impegnate a fronteggiare l’emergenza Covid 19 per garantire il rispetto delle disposizioni impartite dal Governo e quindi tutto ciò che garantisce la tutela della salute pubblica. Rassicuro comunque gli operatori che la Polizia Locale, per quanto possibile e compatibile con i servizi di controllo richiesti dall’emergenza epidemiologica in atto, continuerà ad effettuare i controlli dell’area anche se ridotti rispetto a quelli precedentemente effettuati”.

