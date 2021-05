Illycaffè annuncia i vincitori del concorso Maestri dell’Espresso Junior.

Tempo di lettura: 4 minuti

Comunicato stampa Illycaffè.

LA 29° EDIZIONE DI “MAESTRI DELL’ESPRESSO JUNIOR” È STATA VINTA DA VERONICA MAGNANI DELL’ISTITUTO VERGANI NAVARRA DI FERRARA.

Il concorso a premi dedicato agli Istituti Professionali Alberghieri e della Ristorazione promosso da illycaffè e Gruppo Cimbali per sostenere l’importanza della formazione ha coinvolto 30 scuole:

21 Maggio 2021 – È Veronica Magnani la vincitrice della ventinovesima edizione di “Maestri dell’Espresso Junior”, il concorso a premi promosso da illycaffè e Gruppo Cimbali. Seconda classificata invece Michela Scotta dell’Istituto Giolitti Bellisario di Cuneo e terza classificata Giulia Baiocco dell’Istituto Varnelli di Macerata.

“Maestri dell’Espresso Junior”, il concorso di caffetteria dedicato agli Istituti Professionali Alberghieri e della Ristorazione italiani e della Repubblica di San Marino, torna anche quest’anno in versione streaming online, nel rispetto delle norme dettate dall’attuale situazione pandemica.

La lunga storia di successo di questa manifestazione, nata nel 1992, è frutto della stretta collaborazione tra Università del Caffè, il centro d’eccellenza di illy creato per supportare i produttori, i baristi e i professionisti della ristorazione a realizzare il caffè perfetto, e MUMAC Academy, l’Accademia della Macchina per Caffè di Gruppo Cimbali per la formazione di professionisti e coffee lovers e la promozione della cultura del caffè, per contribuire insieme alla preparazione dei nuovi addetti al settore.

Quest’anno hanno partecipato alle selezioni 510 studenti provenienti da altrettanti istituti professionali di tutt’Italia. Otto di loro sono giunti in finale e, in collegamento streaming, si sono messi alla prova con diverse prove attitudinali volte a verificare la loro preparazione nella gestione di una comanda non solo ponendo cura e attenzione alla corretta preparazione ma anche alla cura del cliente e del servizio. La prova si è conclusa con l’esposizione del progetto personale volto a valutare l’estro e l’iniziativa del candidato nello sviluppo del proprio locale.

Il premio dà la possibilità agli studenti delle classi quarte di Istituti Professionali Alberghieri e della Ristorazione di mettersi alla prova e di ricevere premi e borse di studio. I docenti di riferimento dei partecipanti alla competizione ottengono inoltre l’opportunità di integrare i programmi formativi attraverso corsi professionalizzanti, proposti dall’Università del Caffè di illy e da MUMAC Academy di Gruppo Cimbali, su diversi aspetti del mondo del caffè, dalla preparazione alla gestione di un locale fino alle strategie di promozione digitale.

“Siamo entusiasti di promuovere la 29esima edizione del concorso Maestri dell’Espresso Junior, che ogni anno ci dà la possibilità di ribadire quanto sia importante la formazione dei giovani per la tutela della cultura del caffè di qualità sostenibile nel mondo – dichiara Daria Illy, Coffee Culture Director di illycaffè – La digitalizzazione dell’evento non ne ha ostacolato il grande successo, dimostrando ancora una volta l’importanza di una buona formazione premiando gli studenti più meritevoli degli Istituti Professionali italiani che domani diventeranno i migliori professionisti dell’ospitalità. Non solo, la digitalizzazione che era già un nostro sogno, ci ha aperto le porte ad una platea più ampia: a sostegno della teoria che nonostante la pandemia, le buone idee possono riscuotere successo quando governate con una strategia ben chiara.

“Il coinvolgimento della nostra Academy nella 29esima edizione del concorso Maestri dell’Espresso Junior rappresenta per Gruppo Cimbali la rinnovata opportunità di sostenere in modo concreto la cultura dell’eccellenza nelle prossime generazioni di professionisti dell’ospitalità – afferma Josep Feixa, Direttore Vendite Italia di Gruppo Cimbali – Scoprire e premiare ad ogni anno, l’identità dei migliori studenti degli Istituti Professionali italiani rafforza la meritocrazia, lo sforzo, la passione e l’integrità che costituiscono la base di un insieme di valori che va tramandato anno dopo anno con la motivazione per qualificare l’interazione con i clienti come un’esperienza perfetta.”

I PREMI:

I premi di “Maestri dell’Espresso Junior” permettono ai vincitori di ricevere una formazione più specialistica nel mondo della caffetteria, entrando in contatto approfondito con un’affermata realtà aziendale. Il vincitore, infatti, quest’anno si aggiudica uno stage da illycaffè, mentre il secondo classificato ottiene l’accesso al corso più completo di Università del Caffè. Inoltre, i primi due istituti classificati riceveranno la fornitura di caffè per un anno, una macchina espresso oppure tre macinadosatori del Gruppo Cimbali, a seconda delle necessità.

Commenta