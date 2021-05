Immobiliare: DoveVivo approda a Ferrara, la dodicesima città italiana per il leader nel Coliving.

Tempo di lettura: 5 minuti

Comunicato stampa Community Group.

Nel palazzo Palmiroli Chiozzi nasce DoveVivo Campus Ferrara:

19 maggio 2021 – DoveVivo, la più grande coliving company in Europa con oltre 1.500 immobili gestiti, 8 studentati e 8.000 posti letto in 14 città in Europa, apre oggi il suo business a Ferrara annunciando la firma di un accordo per la gestione di oltre 6.500 mq di asset che verranno trasformati in un Campus dedicato agli studenti. Un’operazione resa possibile grazie all’accordo con la Dott.ssa Stefania Tucci, imprenditore, commercialista e scrittrice, che, attraverso la rilevazione degli asset in oggetto, diventa protagonista di uno degli investimenti privati più importanti degli ultimi anni nella città estense.

Ferrara è una città italiana molto attiva dal punto di vista universitario, tanto che da dati Istat risulta che negli ultimi 5 anni la popolazione dei giovani dai 18 ai 35 anni sia cresciuta del 5%. Secondo il MIUR ammonta a oltre 25 mila il totale degli studenti iscritti per l’anno accademico 2020-2021 (con un incremento del 65% in 5 anni) – 9 mila dei quali risultano fuorisede (stima di DoveVivo) – e sono oltre 1.000 gli studenti stranieri (dato riferito all’anno accademico 2018-2019). DoveVivo soddisfa la loro esigenza di alloggio offrendo – a partire da Settembre 2021 – soluzioni abitative capaci di coniugare la funzionalità del prodotto, servizi di valore (assistenza 24/7, manutenzione) e tutti i vantaggi della community.

Il business model DoveVivo:

DoveVivo prende infatti in gestione immobili da privati o interlocutori istituzionali, li ristruttura portandoli ai più alti standard di mercato, per poi locarli come singoli alloggi a studenti, giovani lavoratori e al nuovo target digitale che per piacere o lavoro si sposta nei centri urbani italiani ed internazionali. Si tratta di un servizio “chiavi in mano” in completa trasparenza sia per gli inquilini che per i proprietari. I coliver cercano online sul sito DoveVivo la soluzione abitativa che preferiscono, senza preoccuparsi della burocrazia, delle attività di manutenzione e delle spese e possono gestire ogni richiesta tramite l’App dedicata. I proprietari invece beneficiano di una gestione completa e sicura azzerando rischi economici e contrattuali legati a ritardi, sfitto e morosità.

Il nuovo DoveVivo Campus Ferrara:

Il Campus si trova all’interno di un’unica struttura composta da 3 differenti unità situate in prossimità del centro storico: il Chiozzino – un residence costruito negli anni ‘80, l’antica Poliambulanza – un edificio storico, e il celebre palazzo Palmiroli-Chiozzi – un edificio che deve il proprio nome all’ingegnere idraulico Bartolomeo di Antonio Chiozzi che acquistò lo stabile tra il XVII e il XVIII secolo, oggi tutelato dalla Soprintendenza cittadina.

Il progetto di ristrutturazione ha saputo conservare la personalità di questi edifici storici cercando di valorizzare le caratteristiche che li rendono unici nel loro genere. Degni di nota sono sicuramente la sala studio, in origine l’atrio dell’edificio e alcune camere ai piani superiori arricchite dal camino e dal tetto a cassettoni. Entrare nel Campus firmato DoveVivo significherà lasciarsi conquistare dal fascino della storia e, allo stesso tempo, godere della modernità degli ambienti.

Il Campus prevede sia soluzioni private – dotate di cucina e bagno indipendente perfette per una o due persone – che camere singole all’interno di appartamenti da condividere con altri inquilini. Tutte le soluzioni sono completamente arredate, dotate di ogni comfort e permettono di godere della propria privacy per le attività di studio e lavoro. I coliver potranno vivere la community grazie agli ambienti comuni come la sala studio, la sala video, la palestra o il patio interno. Il canone di locazione include utenze, wi-fi, customer care dedicato, manutenzione, assistenza h24, reception con servizio diurno e notturno, climatizzazione e riscaldamento e un innovativo sistema di controllo video degli accessi e degli ambienti comuni per garantire sicurezza a tutti gli ospiti.

La struttura si trova in una zona silenziosa e tranquilla, vicina all’Università, alle zone verdi e facilmente raggiungibile in auto – a 10 minuti dall’uscita dell’autostrada A1 – con facilità di parcheggio. La location, inoltre, si presta all’utilizzo della bici, mezzo di trasporto assai popolare nella città delle biciclette, con un tasso di utilizzo tra i più alti in Europa.

Valerio Fonseca, Co-Founder e CEO di DoveVivo, dichiara: “Siamo orgogliosi di poter offrire le nostre soluzioni abitative in un centro di attrazione culturale come la città universitaria di Ferrara. Un ringraziamento particolare va alla Dott.ssa Stefania Tucci, che ci ha dato la possibilità di rigenerare degli immobili di valore storico, rendendoli così luogo di incontro e cultura per studenti e giovani professionisti. Nonostante un fisiologico momento di stallo dovuto alla pandemia, il settore del coliving è già in forte ripresa e continuerà ad avere una forte crescita nei prossimi anni”.

Stefania Tucci, Chairman & Managing Director di Sirio Trafalgar Ltd., racconta: “Arrivando da una famiglia di costruttori, questa operazione rappresenta per me una grande soddisfazione: vedere degli immobili storici trasformarsi in un moderno campus Universitario nel cuore di una città d’arte rinascimentale come Ferrara mi riempie di entusiasmo. Questo ambizioso progetto è frutto della collaborazione tra la municipalità di Ferrara – vero sponsor del campus – e DoveVivo, che ha creduto con noi nella potenzialità della città. Ringrazio la squadra degli ingegneri, dei progettisti e dei tecnici dell’impresa Fabbricare e BPER per aver finanziato con noi l’iniziativa. Un ringraziamento speciale anche allo staff di WorBas e Sirio. Auguro agli studenti che vivranno gli anni di formazione universitaria in questo campus di avere un simile entusiasmo per realizzare i loro sogni e le loro ambizioni”.

Commenta