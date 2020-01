Impegni sportivi delle formazioni HBE.

Da: Handball Estense Stampa.

Dopo il successo ottenuto sabato 25 gennaio, per il Campionato di Serie B, dai biancazzurri di Handball Estense contro Marconi Jumpers con una partita mai messa in discussione per i ferraresi, il prossimo incontro li vedrà scendere in campo sabato 1 febbraio a Parma contro la compagine di HCF Handball Club Felino. Per gli Under 17 l’impegno sarà domenica 2 febbraio a Ferrara, presso la Palestra Nuova Roiti contro la squadra di Secchia Rubiera. Gli Under 15, sempre domenica, affronteranno invece, a Mordano, la formazione dei coetanei di Handball Romagna. Un fine settimana impegnativo anche per gli Under 13, impegnati domenica a Imola in ben due incontri per il Torneo Promozionale di categoria contro Ariosto Ferrara e Pallamano 2 agosto.

