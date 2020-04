Impiego della Vespa Samurai per combattere la cimice asiatica e indennizzi agli agricoltori. Cia: “una buona notizia”

Da: C.I.A. di Ferrara.

“Una buona notizia: il disco verde alla riproduzione e diffusione della vespa samurai è un altro passo avanti per arrivare ad una protezione dei frutteti emiliano romagnoli. La Regione Emilia Romagna ha svolto un buon lavoro ed ora l’auspicio è che l’antagonista della cimice asiatica dia in futuro i risultati tanto attesi dai frutticoltori”.

È il commento di Cristiano Fini, presidente di Cia Agricoltori Italiani dell’Emilia Romagna a seguito della decisione della Conferenza Stato-Regioni che ha dato il parere positivo ai decreti sull’impiego della vespa samurai e sugli indennizzi agli agricoltori “tanto attesi”.

“Purtroppo proprio nella notte tra il 31 marzo ed il primo aprile una ennesima gelata ha dato il colpo di grazia ai frutteti – spiega Fini – ed anche se le temperature non sono scese fino a meno 5 gradi come lo scorso 24 marzo, ma ‘solo punte di 2,7 gradi sotto zero, è un ennesimo colpo assestato ad un malato grave”.

Nell’area del vignolese, in provincia di Modena, i ciliegi in piena fioritura hanno infatti subito un ulteriore contraccolpo, ipotecando seriamente il raccolto futuro.

“Anche in questo caso stiamo facendo una ricognizione dei danni su danni già subiti – conclude Fini – e temiamo il peggio”.

