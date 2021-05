In mostra con l’artista: le visite guidate a ‘Sfregi’ con Nicola Samorì in occasione del weekend di ArtCity.

Tempo di lettura: 3 minuti

UFFICIO STAMPA – Genus Bononiae. Musei nella città.

Bologna, 7 maggio 2021 – Anche Genus Bononiae celebra la maratona d’arte contemporanea del weekend di ArtCity, e lo fa a partire da Palazzo Fava che ospita Sfregi, la prima antologica italiana di Nicola Samorì: circa 80 lavori che spaziano dalla scultura alla pittura, dagli esordi fino alle realizzazioni più recenti, che offrono una completa lettura del percorso dell’artista.

Sabato 8 maggio alle ore 17 la curatrice Chiara Stefani condurrà una visita guidata in mostra, mentre domenica 9 maggio alla stessa ora sarà lo stesso Samorì a fare da cicerone, rivelando il percorso espositivo, progettato in esclusiva per le sale del Palazzo delle Esposizioni di Genus Bononiae e costruito attraverso un costante gioco di rimandi, suggestioni e analogie con i preziosi fregi che decorano le pareti del Piano Nobile e con alcune opere individuate all’interno delle Collezioni d’Arte della Fondazione Carisbo. La prenotazione, obbligatoria, è da effettuarsi chiamando lo 051 19936343 o via mail a esposizioni@genusbononiae.it (durata visite 1 h, minimo 10 – max 20 partecipanti, costo visita guidata € 12, con Card Cultura € 10, gratuito per Membership Card Genus Bononiae).

Sempre sabato 8 maggio alle ore 17 i Servizi Educativi di Genus propongono “Cinema Mon Amour!”, un’escursione che prende il via dall’immenso Archivio Fotografico di Paolo Ferrari: nei rullini del fotoreporter, scomparso lo scorso febbraio, la testimonianza viva della centralità e ricchezza del cinema a Bologna, con gli scatti sui set, le immagini di attori e attrici, dive e divi che hanno fatto la storia della Settima Arte. L’itinerario, ricco di suggestioni, si muove tra le strade di Bologna, dal Modernissimo fino al Cinema Lumière, incrociando gli sguardi di Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini, Anna Magnani e tanti altri (prenotazione obbligatoria, posti limitati; costo escursione € 10, per prenotazioni tel 051 19936343 o mail a esposizioni@genusbononiae.it, entro le ore 16 del venerdì).

Presso l’Oratorio di Santa Maria della Vita è inoltre visitabile “Criminis Imago. Le immagini della criminalità a Bologna”, con i 100 potenti scatti in bianco e nero dei fotoreporter bolognesi Walter Breveglieri e Paolo Ferrari che ricostruiscono mezzo secolo di delitti e vicende processuali a Bologna, dalla Banda Casaroli alle gesta criminali della Uno Bianca: una testimonianza non solo delle vicende di cronaca nera che hanno scosso la città, ma pure del mestiere del fotoreporter all’epoca dell’analogico, tra fatica, creatività, geniali intuizioni e colpi d’occhio che fanno di un semplice scatto colto in velocità un’immagine iconica e indelebile (per prenotazioni tel 051 19936343 o mail a esposizioni@genusbononiae.it).