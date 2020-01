In pensione il comandante P.M. Luciano Ranieri di Codigoro

Da: Organizzatori

Luciano Ranieri, comandante del Corpo di polizia locale del Comune di Codigoro in un giorno solo ha festeggiato il proprio sessantasettesimo compleanno ed il meritato traguardo della pensione. A salutare Ranieri, ieri mattina, nei locali del comando, oltre al personale che questi dirigeva dal 1997, sono intervenuti anche ex-colleghi, in pensione, i dipendenti comunali e gli assessori Samuele Bonazza, con delega al personale e Stefano Adami, con delega alle attività produttive e il Dirigente del Settore Amministrativo, Alessandro Cartelli.

“Al culmine di un percorso professionale lungo ed intenso, vissuto sempre a stretto contatto con i cittadini e con gli utenti della strada – è il messaggio del sindaco Sabina Alice Zanardi, inciso in una pergamena letta dall’assessore Bonazza – è giunto il meritato traguardo della pensione. A nome dell’Amministrazione Comunale Le esprimo sentimenti di riconoscenza per il lavoro svolto nel corso della sua carriera, con l’uniforme della Polizia Municipale, augurandole un proficuo prosieguo del suo cammino, tra sogni, aspirazioni e nuovi progetti da realizzare.” Luciano Ranieri ha ricevuto inoltre, dai suoi dipendenti, una pergamena contenente ricordi e suggerimenti beneaugurali per gli anni a venire.

