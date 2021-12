Tempo di lettura: 3 minuti

Descrizione

Il progetto Incontri Verdi: partecipa al racconto del tuo territorio, ideato e portato avanti dal CSV Terre Estensi in collaborazione con Web Radio Giardino, è uno dei tredici vincitori del Bando Impatto+ promosso da Banca Etica. Tramite questo Bando – rivolto esclusivamente a gruppi under 35 e che ha visto la partecipazione di più di cinquanta candidature – è stata data la possibilità ai vincitori di attivare una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, una delle piattaforme di crowdfunding più importanti a livello nazionale, garantendo ai progetti che riceveranno più donazioni un ulteriore premio da parte di Banca Etica.

Il progetto

Incontri verdi è una campagna di sensibilizzazione, comunicazione e animazione territoriale che ha come obiettivo la diffusione dei risultati del percorso di progettazione partecipata di Forestazione Urbana, il quale ha portato, grazie al coordinamento del CSV Terre Estensi e la collaborazione con l’Ufficio Verde del Comune di Ferrara, il Dipartimento di Architettura e la Rete per la Giustizia Climatica, a diverse azioni di valorizzazione delle aree verdi che costeggiano l’asse stradale di Via Padova all’altezza di Barco e Pontelagoscuro. In particolare, i residenti di queste due zone si sono attivate in prima persona per partecipare alle idee, i progetti e le decisioni intorno al verde locale, mettendo in luce

quanto quest’ultimo risulti importante per il benessere fisico e sociale della comunità. Incontri Verdi dunque intende raccogliere le voci dei cittadini che si sono messi in gioco in prima persona, diffondere i risultati ottenuti, portare avanti un monitoraggio civico degli accordi presi e animare le aree di Barco e Pontelagoscuro allo scopo di favorire la crescita della consapevolezza ambientale e sociale di una comunità- ecosistema.

Inoltre, ulteriore scopo del progetto è dare spazio alla creatività di un gruppo composto prevalentemente da under 30 (Matteo Graldi, Chiara Ferrara, Leonardo Buosi, Maria Vittoria Govoni) a cui è stata affidata dal CSV Terre Estensi l’ideazione, la progettazione e il coordinamento di tutto il percorso. La raccolta fondi è finalizzata all’organizzazione della campagna di comunicazione e dell’evento, il quale si terrà durante la primavera 2022 nei luoghi più significativi del percorso.

Sarà possibile donare, accedendo alla pagina di Incontri Verdi sul sito di Produzioni dal Basso, a partire dal 13 dicembre, utilizzando diverse forme di pagamento. La campagna resterà attiva fino a febbraio e ha come obiettivo la raccolta di 4200 euro, perché tutto possa essere realizzato al meglio. Per non perdersi gli aggiornamenti sull’andamento del crowdfunding e sull’evento finale basterà tenere d’occhio le pagine Facebook del CSV Terre Estensi e di Web Radio Giardino, nonché la pagina Instagram dedicata a “Incontri Verdi”.

