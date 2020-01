Incontro sui temi della frutticoltura in pinacoteca a Bondeno, poi vari incontri tra aziende e locali pubblici per parlare con i cittadini

Da: Ufficio Stampa di Fabio Bergamini Lega

Agricoltori, locali pubblici, mercati, aziende. Non manca nulla nel programma elettorale del candidato della Lega alle regionali, Fabio Bergamini, per quanto riguarda l’ultima settimana che precede il voto del 26 gennaio.

Il candidato parteciperà (lunedì 20 gennaio alle ore 21) all’incontro sul tema della “cimice asiatica” ed i problemi connessi al mondo agricolo e della frutticoltura, in programma alle ore 21 in pinacoteca civica di piazza Garibaldi, a Bondeno.

Martedì 21 gennaio, alle ore 9,30, il candidato incontrerà i cittadini al mercato in centro storico della città matildea, ed alle ore 18,30 interverrà ad un incontro organizzato nello stabilimento della Bergonzini Group di via Copernico n. 3 (località Zerbinate), nel quale si farà il punto sulla situazione economica e imprenditoriale del territorio. «Stimo il lavoro del titolare del gruppo Franco Bergonzini – spiega Fabio Bergamini – un imprenditore che guida tre aziende conosciute in tutto il mondo (Sistema Montaggi, Sistema Costruzioni, FB Lattonerie; ndr) e che ha deciso di investire a Bondeno con una nuova sede antisismica e alimentata da pannelli fotovoltaici. Soprattutto, le sue esperienze, portate anche recentemente in un incontro con i ragazzi delle scuole per spiegare le esigenze professionali del mondo dell’impresa, denotano l’attaccamento alle sue origini e al territorio». All’incontro della Bergonzini Group parteciperà anche il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri.

Mercoledì 22 gennaio, alle ore 18,30, aperitivo e presentazione del programma ai cittadini di Ravalle, presso il bar “Mai Mular”, un locale inaugurato il 22 dicembre come risposta della comunità locale agli ultimi avvenimenti che hanno avuto eco a livello nazionale.

Giovedì 23 gennaio, alle ore 20, Fabio Bergamini sarà in via Pomposa a Ferrara, per un’iniziativa organizzata a cura dello “Scacciapensieri”, mentre la chiusura della campagna elettorale avverrà nella sede ormai abituale del Pub dal Mister di Scortichino, in via Cimarosa, a partire dalle ore 18,30 di venerdì 24 gennaio.

