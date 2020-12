Tempo di lettura: 2 minuti

INDAGINI MAGISTRATURA, IL VICESINDACO LODI: “MASSIMA FIDUCIA: FINALMENTE SI FARÀ CHIAREZZA SU QUANTO ACCADUTO E SUI PROTAGONISTI DELLA VICENDA”

“Ho massima fiducia nella Magistratura e ben venga qualsiasi indagine su questa spiacevole vicenda, strumentalizzata ad arte da chi cerca visibilità e vuole gettare fango su di me e su questa amministrazione che tanto sta facendo per la città di Ferrara. Mi auguro davvero che dalle indagini emerga tutta la verità sui fatti accaduti e sulle persone che si dipingono come vittime. Io come sempre sono pronto ad affrontare tutto a viso aperto e ho dato mandato ai miei legali di raccogliere atti difensivi e documenti sulla vicenda che certamente saranno utili per fare chiarezza una volta per tutte. Più volte negli ultimi mesi sono stato oggetto di duri attacchi anche personali, alcuni dei quali rivolti alla mia famiglia che nulla hanno a che vedere con quello che sto portando avanti nel mio ruolo di vicesindaco. I cittadini mi hanno votato con un mandato preciso ed è quello che sento di dover portare avanti con grande impegno e grande lavoro ogni giorno. Tutto il resto, e mi riferisco agli attacchi, alle strumentalizzazioni alle richieste di dimissioni sono tentativi di screditare la mia figura da parte di chi non riesce a fare una opposizione seria e costruttiva nelle sedi opportune. Come sempre rispondo con il sorriso mettendo massimo impegno nel mio lavoro per la città”.

