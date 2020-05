Informagiovani progetto FARI STRADA

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Organizzatori

Prende il via con l’inizio del mese di giugno il nuovo progetto del Centro Informagiovani di Comacchio, dedicato ai giovani del territorio che coltivano passioni artistiche e le hanno trasformate, o ambiscono a farlo, in esperienze professionali.

“Farsi strada”, questo il nome del progetto che accompagnerà i ragazzi per diverse settimane, coinvolge infatti gli artisti locali attraverso brevi “videopillole” che, come una sorta di video-rubrica fissa due volte alla settimana, racconteranno ai loro coetanei come è possibile “farsi strada” e realizzarsi professionalmente attraverso il proprio talento.

C’è chi è riuscito a farlo. Questa la filosofia del progetto FARSI STRADA, che vedrà come protagonisti tanti artisti locali, come il cantautore Paolo Simoni, lo street artist Riccardo Buonafede, lo scrittore Marcello Simoni, la fumettista Francesca Fantini, la giornalista Vittoria Tomasi, solo per citarne alcuni. Cominciando dai volti più noti, l’idea è quella di coinvolgere proprio chi sta iniziando il percorso, per offrire visibilità anche ai giovani talenti locali che stanno muovendo i primi passi in questo difficile mondo. Il progetto è realizzato dalla Cooperativa Le Macchine Celibi per il Comune di Comacchio, in collaborazione con tanti artisti che aderito volontariamente.

A partire da giugno, appuntamento allora il lunedì e venerdì sui canali Facebook e YouTube “Centro Informagiovani Comune di Comacchio”, con le videopillole di Farsi Strada.

