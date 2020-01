Iniziativa conviviale e solidale del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Codigoro

Da: Ufficio Stampa di Comune di Codigoro

Dal 1994 il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Codigoro organizza una cena conviviale, in occasione della Festa di Sant’Antonio Abate e anche quest’anno l’invito a partecipare è stato esteso all’Amministrazione Comunale. In rappresentanza del Comune di Codigoro, hanno preso parte alla cena il sindaco Sabina Alice Zanardi e l’Assessore comunale Samuele Bonazza. Presente anche l’Ing. Antonio Giovanni Marchese, Comandante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. La serata è stata impreziosita da un’iniziativa di beneficenza, in quanto sono stati raccolti fondi che i pompieri, in accordo con il Capo Squadra Esperto Marco Nardini, hanno ritenuto di devolvere all’Udi di Codigoro. L’iniziativa conviviale “consolida e rafforza il grande rapporto di collaborazione e di amicizia che intercorre da sempre -commenta il Sindaco Sabina Alice Zanardi – tra l’Amministrazione Comunale e il Distaccamento locale dei Vigili del Fuoco. Il successo straordinario della recente manifestazione dell’Epifania, organizzata dai pompieri, angeli custodi in carne ed ossa che tutti i giorni proteggono la comunità, dimostra non solo la dedizione mostrata dal distaccamento di Codigoro verso il territorio anche in contesti ludici, ma rivela quanto, a giusta ragione, il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sia amato dai cittadini e, non da ultimo, dai bimbi. Il loro impegno, sempre in prima linea, a tutela della nostra incolumità procura quella percezione di sicurezza e di tranquillità per tutti. Ringrazio, a nome del Comune di Codigoro, i Vigili del Fuoco per il loro lavoro preziosissimo, per la loro presenza quotidiana al fianco della comunità e per il loro impegno instancabile, sottoposto a rischi e sacrifici incessanti.” Il Capo squadra Esperto (Cse) Marco Nardini e tutto il personale del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Codigoro ringraziano, infine, il Comandante Provinciale Ing. Marchese e l’Ing. Ferraiuolo, nonchè le seguenti attività commerciali, che hanno reso possibile la riuscita dell’evento solidale: Barboni Luca per Kastamonu Italia, Forno Roma di Codigoro, Ditta Stella, Despar di Codigoro, Sig. Mauro Crepaldi del Ristorante Sapori d’Italia di Lido Nazioni e Agriturismo Oasi bianca.

