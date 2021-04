International Jazz Day, per la prima volta il Conservatorio di Ferrara partecipa alle iniziative mondiali promosse dall’Unesco.

Tempo di lettura: 5 minuti

Comunicato stampa Conservatorio Frescobaldi.

PER LA PRIMA VOLTA ANCHE IL CONSERVATORIO FRESCOBALDI DI FERRARA ADERISCE ALL’INIZIATIVA MONDIALE. DAL JAZZ CLUB FERRARA LA DIRETTA DEL CONCERTO CON GLI ALLIEVI. MARTA RAVIGLIA: “UN’OPPORTUNITÀ UNICA”.

FERRARA – Il Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, per la prima volta, partecipa all’International Jazz Day, la Giornata Internazionale del Jazz dell’UNESCO. Un grande evento di rilievo mondiale, in programma venerdì 30 aprile dalle 17.15 alle 19.15. Dal palco del Jazz Club Ferrara, a esibirsi per la prestigiosa iniziativa saranno alcuni dei migliori allievi del Corso Jazz del Frescobaldi, rispettivamente coordinati dai docenti Daniele Santimone, Achille Succi, Roberto Manuzzi e Guido Querci.

Per assistere all’evento basta collegarsi dalle 17.15 sul canale Youtube del Conservatorio al seguente link: youtu.be/duc0HltNFz8

L'UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura) ha ufficialmente riconosciuto il 30 aprile come l'International Jazz Day. Quest'anno partecipa anche il conservatorio ferrarese.

“È un’opportunità unica che permette al Frescobaldi di avere una visibilità globale – spiega la docente Marta Raviglia, referente del Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali – Per la prima volta gli studenti del corso di Jazz del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara partecipano alle celebrazioni per la Giornata mondiale del Jazz”. L’evento internazionale, infatti, è patrocinato dall’UNESCO, e l’appuntamento realizzato dal Conservatorio al Torrione è tra quelli ufficialmente registrati sul sito dell’International Jazz Day jazzday.com/events. Il prossimo anno, anticipa Marta Raviglia, la volontà del Conservatorio di Ferrara è quella di “celebrare il 30 aprile con un’intera giornata dedicata al jazz con concerti che alternino la presenza sul palco di allievi e docenti. Oltre ai concerti dal vivo, non mancheranno le masterclass con musicisti e docenti jazz”.

Per il gruppo di Achille Succi, si esibiranno gli allievi Giuseppe Ferro alla voce, Francesco Bressan alla batteria, Matteo Gurrieri e Francesco Predieri alle chitarre, Giuseppe Morfino al pianoforte, che suoneranno anche brani da loro composti. Gli allievi di Roberto Manuzzi sono Erika Corradi alla voce, Erica Ruggiero al piano, Lorenzo Negroni alla chitarra, Riccardo Segurini e Giovanni Pederzini che si alternano al basso e Davide Balboni alla batteria. Gli studenti di Guido Querci sono invece Kelvin Enenehi e Michele Nannetti ai timpani, Giuseppe Daniele Morfino, Raffaele Guandalini e Rachele Amore ai congas con Ambra Bianchi al flauto. Davide La Rosa, Lorenzo Negroni, Francesco Predieri, Matteo Gurrieri, Diego Insalaco e Pietro Boarini alle chitarre, Erica Ruggiero al pianoforte, Raffaele Guandalini al basso, Stefano Guarisco alla batteria sono gli allievi del gruppo di Daniele Santimone.

Per saperne di più:

CHE COS’È L’INTERNATIONAL JAZZ DAY:

Nel 2011 l’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura) ha ufficialmente riconosciuto il 30 aprile come l’International Jazz Day. La Giornata Internazionale del Jazz ha l’obiettivo di promuovere il jazz e la sua insita capacità di unire le persone in tutti gli angoli del globo. L’International Jazz Day riunisce comunità, scuole, artisti, storici, accademici e appassionati di jazz in tutto il mondo per celebrare e per far conoscere il jazz e le sue radici, ma anche per sostenerne l’impatto nel presente e nel futuro. La manifestazione, inoltre, intende rafforzare la cooperazione internazionale, proprio attraverso la musica jazz. Ogni anno, il 30 aprile diventa un appuntamento per promuovere dialogo tra le culture, il rispetto delle diversità e dei diritti umani al fine di sradicare la discriminazione, salvaguardare la libertà di espressione e l’uguaglianza di genere, impegnando i giovani nell’attuazione del cambiamento sociale.

La Giornata Internazionale del Jazz è presieduta e guidata dal direttore generale dell’UNESCO, Audrey Azoulay, e dal leggendario pianista e compositore jazz Herbie Hancock, che è ambasciatore UNESCO per il dialogo interculturale e presidente dell’Herbie Hancock Institute of Jazz, organizzazione senza fini di lucro incaricata di pianificare, promuovere e produrre questa celebrazione annuale.

Già dal 2020, a causa della diffusione del coronavirus, l’UNESCO e l’Herbie Hancock Institute of Jazz hanno dato vita a una celebrazione virtuale dell’International Jazz Day, arricchita da programmi educativi online gratuiti e un concerto globale online dedicato agli operatori sanitari e ai soccorritori. In parallelo, amanti del jazz di tutto il mondo hanno portato il loro contributo registrando centinaia di esibizioni, per un Jazz Day collettivo e solidale, anche se a distanza.

