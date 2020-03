Interno Verde lancia la call per godere delle fioriture, nonostante il virus

Da: Interno Verde.

In questi giorni la natura ha cominciato a fiorire ma non tutti, dovendo restare a casa a causa della quarantena, possono apprezzare la sua straordinaria bellezza. Per fare in modo che anche chi abita in appartamento possa assistere – almeno virtualmente – a questo momento magico, Ilturco lancia la call “La primavera che si vede”. L’associazione ferrarese, che dal 2016 ha ideato e cura il festival Interno Verde, invita tutte le persone che hanno a disposizione un giardino, una terrazza o un balcone particolarmente rigoglioso a partecipare alla creazione di un’originale raccolta di immagini per raccontare, documentare e condividere online – giorno dopo giorno – i piccoli e grandi cambiamenti che coinvolgono piante, alberi e arbusti.

«L’idea di promuovere questa call nasce da un’esigenza molto semplice e comune», raccontano gli organizzatori della manifestazione dedicata ai giardini del capoluogo estense, che quest’anno si svolgerà a settembre. «Stiamo affrontando come comunità una situazione particolarmente difficile, in cui ci viene giustamente chiesto di restare a casa, per evitare la diffusione del corona virus, mentre fuori dalle nostre abitazioni la natura si sveglia offrendo scorci di grande suggestione. Per chi abita nei centri urbani, in spazi spesso angusti e lontani dal verde, non poter godere dell’aria aperta proprio in un momento così bello e vitale rappresenta un ulteriore peso da sopportare. Crediamo inoltre che la contemplazione della natura, nello scorrere delle stagioni, suggerisca con immediatezza e semplicità un pensiero positivo, capace di alleviare un poco dalla preoccupazione: c’è un tempo per tutto, gli inverni passano e sempre segue la primavera».

Le fotografie potranno essere inviate tramite Messenger, alla pagina Facebook di Interno Verde, oppure tramite Whatsapp al numero 3391524410, oppure via mail all’indirizzo info@internoverde.it. Per chi le volesse pubblicare su Instagram basterà taggare @internoverde all’interno del post o della story.

Le immagini verranno pubblicate online nell’album collettivo “La primavera che si vede”, nella pagina Facebook e sul sito di Interno Verde: www.internoverde.it

