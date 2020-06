Interpellanza cons. Baraldi su smart working

Tempo di lettura: 4 minuti

Da: Gruppo Partito Democratico

PREMESSO

• Che durante il lockdown a seguito della emergenza sanitaria causata dal virus covid-19 si è

reso necessario attivare modalità di lavoro differenti per molte e molti dipendenti

comunali, che hanno proseguito la loro attività da remoto.

• Che la chiusura prolungata degli uffici ha reso più complesso e difficile l’accesso ad alcuni

servizi da parte dei cittadini

• che al momento non conosciamo le implicazioni del lockdown sul funzionamento

dell’apparato comunale.

CONSIDERATO

• Che il cosiddetto smart working non coincide con il semplice telelavoro o lavoro da casa,

ma richiede una riorganizzazione delle modalità di lavoro e l’obbligo per la PA di mettere le

e i dipendenti comunali nella condizione di operare al meglio dal proprio domicilio per

poter garantire servizi essenziali senza soluzione di continuità.

• Che uno sviluppo intelligente del cd smart working è sicuramente da auspicare e

incentivare, anche per il Comune di Ferrara, per ragioni ecologiche e di sostenibilità, di

conciliazioni vita-lavoro, di ammodernamento, purché ovviamente esso garantisca, da un

lato, l’efficienza della PA e la sua capacità di dare risposte idonee e corrette in un tempo

congruo ai cittadini e, dall’altro, i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

SOTTOLINEATO

• Che l’esperienza acquisita potrebbe essere utile a produrre cambiamenti positivi nel

modello organizzativo comunale, garantendo da un lato miglioramenti ed

efficientamenti nelle procedure amministrative, e dall’altro un miglioramento della

qualità del lavoro e della vita dei dipendenti in termini di produttività e, a titolo di

esempio, limitazione dei tragitti casa-lavoro, o vantaggi per la collettività in termini ad

esempio di diminuzione del traffico e costi ambientali correlati.

TENUTO CONTO

• che era previsto – per motivi di sicurezza – che determinate categorie fossero esonerate, a

stipendio pieno,

• Che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 261 del 26/03/2020 recante “Bando per

contributi per l’avvio e il consolidamento di progetti di smart working”, con cui la REGIONE

EMILIA ROMAGNA, mediante l’erogazione di contributi, ha approvato le direttive per

sostenere Unioni di Comuni, Comuni, Province e Città Metropolitana di Bologna nel

promuovere iniziative finalizzate all’avvio dello Smart Working anche a sostegno della fase di

emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus), al fine di garantire in modo efficace la

continuità dell’azione amministrativa e al tempo stesso porre le basi per cambiamento che

generi effetti positivi, con il più ampio obbiettivo di facilitare la ripresa economica e sociale al

termine della crisi;

• Che il comune di Ferrara ha approvato il progetto Ferrara Run Smart

LA SOTTOSCRITTA CONSIGLIERA INTERPELLA IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI

AL FINE DI CONOSCERE

• Se vi sia stato, o sia ancora in atto un monitoraggio ed uno studio degli effetti

dell’attivazione di percorsi di smart working per i dipendenti comunali sia sul piano

dell’efficienza della macchina comunale che della qualità del lavoro dei dipendenti, e in

caso contrario per quale ragione non sia stato fatto il monitoraggio.

• L’elenco degli uffici che hanno continuato l’attività in loco, di quelli che hanno continuato

in smart working e di quelli che hanno chiuso completamente l’attività.

• Il numero dei dipendenti comunali che hanno lavorato e continuano a lavorare in smart

working, a quali uffici appartengono e con quali mansioni.

• Il numero e le mansioni dei dipendenti comunali esonerati dal lavoro e per quali

motivazioni.

• Quali strumenti (hardware, software, connessioni) sono stati forniti ai dipendenti per

operare da remoto e nel caso non siano stati forniti, per quali ragioni.

• Quali obiettivi sono stati dati ai dipendenti in Smart Working nell’operare da remoto, se

siano stati raggiunti e con quali strumenti si è monitorato il loro raggiungimento.

• Quale valutazione faccia l’amministrazione comunale dell’esperienza, pur forzata, di smart

working e se sia intenzionata a proseguirla.

• Se e come siano stati sanificati gli uffici comunali e quali misure siano state previste per

garantire il livello di sicurezza idoneo al pieno ritorno in attività

