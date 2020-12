Interpellanza su riqualificazione urbanistica area adiacente nuova Chiesa Parrocchiale San Giacomo, quartiere Arginone.

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Gruppo Partito Democratico, Comune di Ferrara

Premesso

Che il quartiere Arginone, nella parte a ridosso del complesso parrocchiale di San

Giacomo, negli anni è stato oggetto di varie approfondimenti circa l’eventuale

sviluppo urbanistico dell’area;

Che in occasione della progettazione del nuovo assetto viario con la rotonda e il

ponte sul Volano, iniziarono le interlocuzioni tra l’Amministrazione Comunale e la

Curia, con il primo accordo che portò alla permuta di un pezzo di Sacrato dell’attuale

Chiesa con un’area di proprietà comunale;

Che successivamente, la progettazione della nuova Chiesa di San Giacomo è stata

valutata come una riqualificazione urbanistica del quartiere, in cui il luogo di culto

con tutte le opere parrocchiali annesse e l’ampio Sacrato acquisivano una nuova

centralità nel quartiere;

Considerato

Che l’Amministrazione comunale, alla luce delle opere di urbanizzazione che la

Curia avrebbe dovuto realizzare, aveva opportunamente assunto l’impegno di

realizzare le opere di propria competenza, per dare il decoro e la giusta

valorizzazione alla nuova Chiesa di San Giacomo,realizzata con un’architettura

innovativa, frutto di una progettazione vincitrice di un bando internazionale a firma di

architetti di caratura mondiale;

Che allo stato attuale, la strada di proprietà comunale che da via Arginone consente

l’accesso al Sacrato e alle opere parrocchiali, pur essendo stata regolarmente

urbanizzata con i lavori della Chiesa ( marciapiede, ciclabile, parcheggio,

illuminazione), è ancora sterrata con buche e avvallamenti;

Che nell’area di proprietà comunale adiacente l’abside della nuova Chiesa, sono

presenti dei fabbricati in disuso e fatiscenti in completo stato di abbandono che

deturpano il decoro e la bellezza architettonica del luogo di culto appena realizzato.

Interpella il Sindaco e la Giunta per sapere

Se è loro intenzione pavimentare la strada che da accesso al Sacrato della nuova

Chiesa di San Giacomo, oltre che abbattere gli edifici fatiscenti adiacenti l’abside

della Chiesa e ripulire completamente l’area;

Se esiste un progetto per riqualificare l’area adiacente la nuova Chiesa, in modo da

valorizzare urbanisticamente la parte del quartiere Arginone in cui insiste il nuovo

complesso parrocchiale di San Giacomo.

Il Presidente

Gruppo Consiliare PD

Franceasco Colaiacovo

Commenta