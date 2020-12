Interpellanza su volantini negazionisti covid-19 distribuiti davanti alle scuole

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Gruppo Partito Democratico Ferrara

PREMESSO CHE

• In alcune scuole della città sono stati distribuiti volantini “negazionisti” da parte di un

sedicente gruppo chiamato “Popolo delle mamme” che inneggiano sostanzialmente a

non indossare la mascherina in quanto dannosa per la salute dei bambini (vedi

allegato);

ASSUNTO CHE

• Sono molte le fake news che girano in rete e la Società italiana di Pediatria (Sip) in un

video divulgativo ha smentito una serie di notizie false che circolano sui social media,

precisando che “i bambini sani che indossano la mascherina chirurgica per più ore al

giorno non rischiano la carenza di ossigeno né la morte per ipossia”, “la mascherina

previene il diffondersi delle infezioni e va portata dai bambini per evitare la

trasmissione del coronavirus tra asintomatici”. Inoltre, non ci sono evidenze che

documentino un legame tra uso della mascherina e un’alterazione della flora batterica

o disbiosi intestinale;

OSSERVATO CHE

• Purtroppo, anche tra alcuni (per fortuna pochi) politici locali (o pseudo tali) si osserva

una grave e immotivata resistenza all’uso della mascherina, come ampiamente

documentato da fotografie e comportamenti non consoni;

SI CHIEDE QUINDI AL SIG. SINDACO

 Se sia al corrente della situazione;

 Se intenda prendere una posizione di dura e ferma condanna dell’accaduto e

dissociarsi fermamente verso coloro che divulgano disinformazione sull’utilizzo della

mascherina e soprattutto verso chi, diverse volte attraverso comportamenti non

consoni o illegali, non ha utilizzato correttamente la mascherina stessa;

Si richiede risposta scritta.

I consiglieri comunali

Davide Bertolasi

Aldo Modonesi

Ilaria Baraldi

Francesco Colaiacovo

Caterina Ferri

Anna Chiappini

Commenta