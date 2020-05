Interpellanza sul pericolo forasacchi

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Gruppo consiliare PD

PREMESSO CHE

I forasacchi sono piccole spighe appartenenti alle graminacee selvatiche, dalla tipica forma a lancia e rivestite da una fitta ed ispida zigrinatura

In questo periodo è possibile incontrarli con facilità ai bordi delle strade, e nei parchi/giardini pubblici

In questo periodo di sfalcio erba, i forasacchi vengono lasciati seccare, in quanto il più delle volte l’erba tagliata non viene raccolta;



DATO ATTO CHE

I forasacchi sono estremamente pericolosi per la salute del cane, in quanto si attaccano al pelo, arrivando pian piano a conficcarsi nella pelle e, una volta perforata la cute, continuano ad avanzare inesorabili nei tessuti;

Non sempre è facile individuarli, anche se si ispeziona con attenzione il cane quando si torna dalla passeggiata;

Quando il forasacco penetra nella cute causa un’infezione, che si manifesta con arrossamento, pus, edema e gonfiore;

Il forasacco tende ad infiltrarsi all’interno del naso del cane e può addirittura arrivare ai polmoni.

ASSUNTO CHE

Il più delle volte sono necessarie le cure veterinarie per rimuovere chirurgicamente il forasacco;

SI RICHIEDE QUINDI

AL SIG. SINDACO E ALL’ASSESSORE COMPETENTE

Se si intenda attivare un servizio di raccolta degli sfalci d’erba, per evitare -in particolar modo in questo periodo- gravi pericoli in modo particolare per i cani.

Commenta