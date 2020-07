Interpellanza sulla redazione del Piano Urbanistico Generale

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Gruppo Azione Civica

premesso che

l’aggiornamento continuo degli strumenti urbanistici generali è necessario soprattutto in

momenti di crisi economica e di difficoltà del mondo imprenditoriale e delle famiglie, non solo

per rispondere alle opportunità e alle richieste che possono emergere dal mondo privato, ma

soprattutto per indirizzare le politiche di sviluppo di un territorio e mettere a sistema tutti gli

aiuti, gli incentivi e gli strumenti individuati dagli enti pubblici statali, regionali e comunali;

che nel 2018 la Regione Emilia-Romagna ha emanato la nuova legge urbanistica (L.r.24/2017)

che impone ai Comuni la redazione del Piano Urbanistico Generale da attivare entro dicembre

2020 e da approvare entro dicembre 2023, con termini perentori la cui disattesa porterebbe a

blocchi dell’attività urbanistica ordinaria; la legge si concentra sul favorire la rigenerazione

urbana eliminando le espansioni nel territorio e preservando il suolo, sulla qualificazione

della città esistente e sulla semplificazione procedurale;

che per Ferrara il PUG è necessario in quanto consentirebbe di mettere a sistema tutte le

misure introdotte negli ultimi anni sull’incentivo alla rigenerazione e riqualificazione urbana,

sul riuso degli edifici, tutte le agevolazioni per le imprese e il tessuto imprenditoriale, tutte le

semplificazioni per i cittadini, e rappresenta lo strumento necessario per affrontare le

tematiche ambientali, di rischio e di opportunità, verso la transizione ecologica;

rilevato che

il nostro territorio ha bisogno più che mai di una cornice programmatoria e di indirizzo,

capace di contenere anche molti dei programmi strategici e dei progetti operativi scritti nel

Documento Unico di Programmazione di questa Amministrazione;

che il Comune di Ferrara, grazie al grande lavoro fatto negli anni scorsi, ha tutte le condizioni

per poter realizzare il PUG con tempistiche e modalità veloci ed efficaci: il personale tecnico.

