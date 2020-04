Interrogazione su applicazione criterio di residenza per erogazione buoni spesa emergenza covid-19

Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Gruppo Partito Democratico

Rilevato che il Comune di Ferrara ha avviato dallo scorso 3 aprile la raccolta delle richieste di accesso ai buoni spesa di cui all’ordinanza della Protezione Civile sugli aiuti alle famiglie in difficoltà per via “esclusivamente telefonica”;

Tenuto conto

– Che la modalità di presentazione, esclusivamente telefonica, sta creando enormi problemi,

precludendo di fatto l’accesso alla richiesta dei buoni a molte persone che non riescono a

mettersi in comunicazione con il Comune;

– Che la modalità telefonica lascia amplissimi margini discrezionali all’ente erogatore, non

essendo ancora ad oggi chiaro il sistema di ricezione delle domande, come vengano numerate

e protocollate, se esistano riscontri scritti o qualsiasi atto ufficiale che attesti la idoneità o la

inidoneità, rendendo di fatto impossibile qualsiasi verifica sulla correttezza della procedura e

della sua applicazione e impedendo alla persona cui viene rifiutata l’erogazione del buono il

diritto di fare ricorso;

Considerato inoltre

– Che il requisito della sola residenza, a discapito del domicilio, esclude un imprecisato

numero di persone che vivono stabilmente a Ferrara pur non avendovi preso residenza (basti

pensare agli studenti universitari o ai praticanti, o a chi lavora a Ferrara periodicamente, solo

a titolo di esempio) e che – anche a causa dello scoppio della epidemia – non sono tornate

nella loro città di origine

– Che tali persone sono, in base ai criteri stabiliti dal Comune, escluse – a prescindere dal

bisogno – dal diritto ad ottenere i buoni spesa;

Sottolineato

– Che la sottoscritta consigliera è a conoscenza di casi di persone che – dopo infiniti tentativi –

sono riuscite a parlare con un operatore del comune alle quali è stato semplicemente garantito

che sarebbero state richiamate e poi non hanno saputo più nulla; La sottoscritta consigliera interroga l’amministrazione comunale per conoscere:

– Quale sia la esatta procedura cui i dipendenti comunali addetti a rispondere al telefono

e a raccogliere le domande devono attenersi;

– Quale sia la modalità prevista per protocollare le domande;

– Come mai al cittadino richiedente non venga rilasciato un numero di pratica;

– Se, qualora venga negato il diritto all’accesso, sia prevista una comunicazione di

diniego e con che modalità;

– Che garanzie siano previste per il cittadino che volesse impugnare il diniego;

– Se si intenda ricomprendere il domicilio oltre alla residenza tra i criteri per poter

ottenere i buoni spesa;

– Se si intenda e come ovviare a tali sconcertanti limiti del sistema previsto da codesta

amministrazione per erogare i buoni spesa.

