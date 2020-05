Interrogazione su concerto itinerante del 4 maggio

Tempo di lettura: 4 minuti

Da: Gruppo Partito Democratico

PREMESSO CHE

• Tra le 17.00 e le 21.00 del giorno lunedì 4 maggio u.s. si è svolto un concerto

itinerante, con partenza da piazzale Castellina e arrivo a San Martino;

• L’evento pare essere stato organizzato dal Vicesindaco Lodi, che ne ha data ampia

pubblicità sui social e a mezzo stampa;

• Stando alle sue originarie dichiarazioni, l’evento è stato interamente finanziato da

Lodi stesso;

• L’evento era stato inizialmente organizzato per il giorno 1 maggio ma per tale data il

Prefetto non ha rilasciato il permesso, portando quindi allo spostamento del

concerto alla giornata del 4 maggio;

CONSIDERATO CHE

• Pur essendo cominciata la cosiddetta Fase 2, nella giornata di lunedì, siamo ancora in

emergenza covid-19;

• Restano pertanto in vigore le principali restrizioni in ordine al divieto di pubblico

spettacolo, di assembramento, all’obbligo di mantenimento delle distanze, di

assunzione di comportamenti responsabili, di indossare dispositivi di protezione

individuale,

• Nulla, in questo senso è cambiato dal giorno 1 maggio al giorno 4 maggio,

RICORDANDO CHE

• Mentre una ordinanza del Sindaco impedisce ai ferraresi di frequentare la maggior

parte delle zone verdi della città, al Vicesindaco è consentito di scorrazzare per il

Comune con un seguito di persone;

• Ad accompagnare il Vicesindaco, oltre alla macchina Fedra del Comune, vi erano

numerosi agenti di Polizia Municipale e – sembra di capire – anche di altre Forze

dell’Ordine, la carenza delle quali è stata addotta per giustificare la mancata apertura

di tutte le zone verdi, poiché, a dir della giunta, “impossibili da controllare”,

• Dalle immagini circolate sui social non si può escludere che i gruppi di persone che

seguivano il camionicino siano definibili come assembramento così come, senza alcun

dubbio, le immagini del Vicesindaco Lodi e di un Consigliere comunale di maggioranza

che distribuiscono bevande e cibo senza guanti monouso, certificano la assoluta

mancanza di rispetto delle indicazioni igienico sanitarie;

CONSTATATO

• Che per i ferraresi nulla, in termini di controllo, è cambiato, da lunedì 4, ossia

proseguono i controlli degli spostamenti e delle attività dei cittadini da parte delle

FFOO;

• Che, al contrario, il Vicesindaco si considera legibus solutus e che il Sindaco Fabbri –

come di consuetudine – non ritiene di dover intervenire per contenere i

comportamenti quantomeno inopportuni del suo Vice;

LA SOTTOSCRITTA CONSIGLIERA CHIEDE AL SIG. SINDACO

• A nome di chi sia stato organizzato il concerto itinerante;

• Chi abbia sostenuto le spese;

• Se parte delle spese siano state sostenute dal Comune e se sì, quali e per quale

importo;

• Se sia stata fatta richiesta di pubblico spettacolo e in che termini;

• Se sia stata richiesta la somministrazione di cibo e bevande;

• Se sia stata richiesta la deroga al limite decibel;

• Se sia stata richiesta l’occupazione suolo pubblico, qualora necessario, per l’evento

eno-gastronomico finale;

• Quale fosse l’ordine di servizio per l’utilizzo automobile Lancia Fedra del Comune di

Ferrara, ossia per quale ragione – se la festa è stata organizzata a spese di Nicola Lodi

– per quale motivo fosse accompagnato dalla macchina del Comune;

• Quale fosse l’ordine di servizio per la Polizia Locale che accompagnava il concerto

itinerante, e di riceverne copia;

• In che termini sia stato concesso il permesso della questura, stanti le limitazioni per

emergenza covid-19;

• In che termini sia stato chiesto il permesso della prefettura, e in che termini sia stato

concesso, stanti le limitazioni per emergenza covid-19 e non essendosi modificate le

condizioni del contesto, né normative, dal 1 maggio al 4 maggio.

Commenta