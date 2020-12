Interrogazione sul pagamento Tariffa Corrispettiva Puntuale 2020.

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Gruppo Partito Democratico, Comune di Ferrara

Premesso

Che dal 1 gennaio 2018 il Comune di Ferrara ha introdotto la Tariffa Corrispettiva Puntuale dei

rifiuti, passando la gestione della tariffa in capo al gestore, HERA SpA;

Che la pandemia legata al COVID-19 ha portato al crollo degli arrivi e presenze di turisti nella città

di Ferrara, come riportato dai recenti dati sui flussi turistici della Regione Emilia-Romagna, che

rilevano una diminuzione superiore al 50%;

che sulla stampa locale i rappresentanti degli albergatori hanno riportato la richiesta che il Comune

di Ferrara stanziasse risorse per il ristoro della TCP 2020, poiché molte attività si sono viste

recapitare comunque le bollette;

Considerato

Che l’emergenza COVID-19 consente che siano discusse variazioni di bilancio fino al 31 dicembre

2020, e durante la 1’ commissione consigliare del 25 novembre 2020 l’Assessore Fornasini ha

anticipato che la Giunta sta già lavorando ad una nuova variazione;

si interroga il Sindaco e la Giunta

per sapere quali iniziative intendano mettere in campo per rispondere alle giuste richieste delle

categorie economiche, agendo nei confronti del gestore HERA o direttamente con poste di bilancio

comunale.

Si chiede risposta scritta.

I consiglieri comunali PD:

Francesco Colaiacovo

Caterina Ferri

Aldo Modonesi

Ilaria Baraldi

Simone Merli

