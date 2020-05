Interrogazione sull’abbandono di rifiuti, guanti in lattice e mascherine

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Consiglieri Comunali PD

PREMESSO CHE

– Ferrara è un patrimonio da preservare e che è responsabilità della cittadinanza diffusa e

dell’amministrazione che la governa, far sì ciò che avvenga;

– che negli anni precedenti non si è persa occasione per documentare e denunciare casi di

abbandono accusando chi amministrava precedentemente di incapacità ed incuria della cosa

pubblica;

– che in queste settimane c’è un crescente ed indegno problema di abbandono di rifiuti sia in

aree non attrezzate che nelle aree attrezzate;

– che ciò avviene prevalentemente nelle frazioni ma non solo, anche dentro la città;

– che l’uso delle mascherine e dei guanti in lattice ha prodotto in diversi casi l’abbandono nei

selciati dopo il loro utilizzo;

– che mascherine e guanti in lattice sono da considerarsi rifiuti potenzialmente infetti e che

quindi abbandonarli è un atto, oltre che di inciviltà, anche di assoluta incoscienza;

SI CHIEDE A SINDACO E ALLA GIUNTA

– quali azioni si stanno mettendo in pratica per far sì che Ferrara non sia vittima di questa

inciviltà diffusa;

– se non si intende iniziare un’opera costante di controllo e sanzione di chi viene riconosciuto

colpevole dell’abbandono;

– se con HERA è stato ipotizzato un piano più puntuale di raccolta e controllo per far sì che la

Città sia sempre e più pulita;

– come intenda muoversi, sia da un punto di vista gestionale che comunicativo, per fermare

l’abbandono di guanti in lattice e mascherine.

Commenta