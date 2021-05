Invito alla stampa sabato 8 maggio al mercato coperto di Via Montebello 43 – “Solo dal cuore” di donne impresa.

Tempo di lettura: 2 minuti

Comunicato Stampa Coldiretti.

Si invitano gli organi di informazione ferraresi all’iniziativa in programma SABATO 8 MAGGIO 2021, presso il Mercato Coperto di Campagna Ferrara di Via Montebello 43, alle ore 10.30, con la presenza della responsabile regionale di Donne Impresa Emilia-Romagna, Luciana Pedroni, della responsabile provinciale Monia Dalla Libera, del presidente di Coldiretti Ferrara Floriano Tassinari e del direttore Alessandro Visotti.

La nostra provincia è stata selezionata a rappresentare la regione Emilia-Romagna per il progetto “SOLO DAL CUORE “ che a livello nazionale è promosso da Donne Impresa, l’articolazione di Coldiretti che rappresenta le imprenditrici e che cura progetti ed iniziative di rappresentanza e di solidarietà.

Tema della giornata è infatti la sensibilizzazione ed il supporto alla campagna di Medici con l’Africa CUAMM, per il progetto “prima le mamme ed i bambini, mille di questi giorni”, che nella ricorrenza della Festa della Mamma, promuove una raccolta di fondi (con l’acquisto di un cuscino realizzato con doppio tessuto, made in Italy e Wax, tipicamente africano), con l’intento di aiutare le madri e i piccoli nati in una terra difficile, come il Sud Sudan, realizzando un reparto di maternità e servizi formativi e di servizio connessi.

Auspicando la vostra presenza per poter meglio far conoscere e divulgare l’iniziativa, si porgono cordiali saluti, grato se vorrete dare un cenno di conferma della vostra presenza per evidenti motivi organizzativi e gestione degli spazi in relazione alle misure di prevenzione sanitaria anticovid.

