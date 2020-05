INVITO/ Coronavirus, videoconferenza stampa domani, giovedì 14 maggio per illustrare le misure di Cassa integrazione in deroga con l’assessore Colla

Tempo di lettura: 2 minuti

L’appuntamento è nella sala riunioni virtuale “Agenzia stampa 2 – 321771” alle ore 11.30. Richieste di accredito dei giornalisti entro le ore 10 di domani.

Chi, in quali settori, in quali province dell’Emilia-Romagna: il punto della situazione sulle misure di cassa integrazione in deroga per far fronte alle ricadute produttive e occupazionali di imprese e lavoratori, a causa dall’emergenza sanitaria Covid-19.

Videoconferenza stampa dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Lavoro e Formazione, Vincenzo Colla, domani giovedì 14 maggio nella sala riunioni virtuale “Agenzia stampa 2 –321771” con il collegamento fissato alle ore 11.30.

Per ragioni tecniche, i giornalisti che intendono partecipare sono pregati di inviare, entro le ore 10 una mail di conferma all’indirizzo stampaseg@regione.emilia-romagna.it.

I giornalisti accreditati potranno accedere alla stanza virtuale a partire dalle ore 11,15.

Istruzioni di accesso/collegamento per i giornalisti

Per collegarsi da pc o tablet, direttamente da Google Chrome:

https://call.lifesizecloud.com/321771

Per collegarsi da smartphone:

1) scaricare l’app Lifesize: da App Store o da Google Play

2) avviare ed entrare come ospite, specificando solo nome e cognome

3) in corrispondenza di ‘Estensione’, digitare 321771

4) il codice richiesto per accedere al meeting, seguito da #, è 21461

ATTENZIONE:

Il numero massimo di utenti che possono partecipare alla videoconferenza è di (la stazione + 49 esterni)

Si prega cortesemente di TENERE I MICROFONI IN MUTO quando non si debba intervenire

A chi si collega da computer/smartphone/tablet chiediamo di utilizzare questi strumenti con le cuffie/auricolari, NON IN VIVA VOCE

Si sconsiglia il collegamento di computer attraverso connessioni WiFi

Collegamento a partire dalle ore 11.15

