INVITO / Montagna. Mettere su casa in Appennino: nuove opportunità per giovani coppie e famiglie. Contributi della Regione per acquisti e ristrutturazioni

Videoconferenza stampa mercoledì 6 maggio del presidente Bonaccini e dell’assessore Lori. Alle 12.00 il collegamento dalla Sala stampa della Regione. I cronisti dovranno collegarsi dalle 11.45

Ripopolare le aree di montagna e collina dell’Emilia-Romagna, favorendo l’insediamento di giovani coppie e famiglie e insieme il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Lo prevede il bando appena approvato dalla Giunta regionale, che verrà illustrato ai giornalisti in videconferenza stampa mercoledì 6 maggio 2020 alle ore 12.00 dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini e dall’assessore regionale a Montagna e programmazione territoriale, Barbara Lori.

