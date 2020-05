Videoconferenza stampa domani martedì 19 maggio, con il presidente Bonaccini per fare il punto a otto anni dal terremoto che nel 2012 ha colpito l’Emilia

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Organizzatori

L’appuntamento è nella sala riunioni virtuale “Agenzia stampa 2” alle ore 11.45. Richieste di accredito dei giornalisti entro le ore 11 di domani

Un bilancio della ricostruzione a otto anni dal terremoto che, il 20 e 29 maggio 2012, ha colpito l’Emilia investendo in particolare le province di Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Bologna.

Videoconferenza stampa, al termine del Comitato istituzionale, con il presidente della Regione e Commissario delegato alla ricostruzione, Stefano Bonaccini, e il sottosegretario alla Presidenza, Davide Baruffi, domani martedì 19 maggio alle ore 11,45 nella sala riunioni virtuale “Agenzia stampa 2”. All’incontro parteciperà il direttore dell’Agenzia regionale per Ricostruzione-Sisma 2012, Enrico Cocchi.

Per ragioni tecniche, i giornalisti che intendono partecipare sono pregati di inviare, entro le ore 10,30 di domani una mail di conferma all’indirizzo stampaseg@regione.emilia-romagna.it.

I giornalisti accreditati potranno accedere alla stanza virtuale a partire dalle ore 11,30.

Istruzioni di accesso/collegamento per i giornalisti

Per collegarsi da pc o tablet, direttamente da Google Chrome:

https://call.lifesizecloud.com/321771

Scegliere ‘partecipa alla riunione’, poi digitare il PIN 12562

Per collegarsi da smartphone:

1) scaricare l’app Lifesize: da App Store o da Google Play

2) avviare ed entrare come ospite, specificando solo nome e cognome

3) in corrispondenza di ‘Estensione’, digitare 321771

4) il codice richiesto per accedere al meeting è: 12562, seguito da #

ATTENZIONE:

Il numero massimo di utenti che possono partecipare alla videoconferenza è di (la stazione + 49 esterni)

Si prega cortesemente di TENERE I MICROFONI IN MUTO quando non si debba intervenire

A chi si collega da computer/smartphone/tablet chiediamo di utilizzare questi strumenti con le cuffie/auricolari, NON IN VIVA VOCE

Si sconsiglia il collegamento di computer attraverso connessioni WiFi

Collegamento a partire dalle ore 11,30

Commenta