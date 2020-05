INVITO / Sanità. Al via la campagna sulle “Nuove sane abitudini” per vivere in modo responsabile la fase post emergenza coronavirus

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Organizzatori

Videoconferenza stampa domani alle ore 10,30 con l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini

Le 10 “Nuove sane abitudini” per vivere in modo responsabile la fase post emergenza. E’ la campagna di comunicazione promossa dalla Regione per garantire la salute dei cittadini nella fase post emergenza Covid-19, caratterizzata dalla ripresa delle attività sociali ed economiche.

Domani, mercoledì 27 maggio, alle ore 10,30 l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, illustrerà i contenuti della campagna.

Per ragioni tecniche, i giornalisti che intendono partecipare sono pregati di inviare, entro le ore 9,30 di domani mattina una mail di conferma all’indirizzo stampaseg@regione.emilia-romagna.it.

I giornalisti accreditati potranno accedere alla stanza virtuale a partire dalle ore 10,15.

Istruzioni di accesso/collegamento per i giornalisti

Per collegarsi da pc o tablet, direttamente da Google Chrome:

https://call.lifesizecloud.com/321771

Scegliere ‘partecipa alla riunione’, poi digitare il PIN 10903

Per collegarsi da smartphone:

1) scaricare l’app Lifesize: da App Store o da Google Play

2) avviare ed entrare come ospite, specificando solo nome e cognome

3) in corrispondenza di ‘Estensione’, digitare 321771

4) il codice richiesto per accedere al meeting è: 10903, seguito da #

ATTENZIONE:

Il numero massimo di utenti che possono partecipare alla videoconferenza è di (la stazione + 49 esterni)

Si prega cortesemente di TENERE I MICROFONI IN MUTO quando non si debba intervenire

A chi si collega da computer/smartphone/tablet chiediamo di utilizzare questi strumenti con le cuffie/auricolari, NON IN VIVA VOCE

Si sconsiglia il collegamento di computer attraverso connessioni WiFi

Collegamento a partire dalle ore 10,15

Commenta