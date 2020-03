iorestoacasa consegna gratuita della spesa ai soci coop e ai clienti easycoop con 65 anni o più

Da: Coop Alleanza 3.0.

Per sostenere le iniziative delle istituzioni e fare fronte all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus (COVID-19), EasyCoop – il servizio di spesa online e consegna a domicilio di Coop Alleanza 3.0 – ha deciso di collaborare consegnando gratuitamente la spesa ai soci coop e ai clienti di EasyCoop con più 65 anni.

L’iniziativa è valida fino al 3 aprile, e si applica indistintamente a tutte le fasce orarie di consegna ed è fruibile in tutti i territori ove il servizio è attivo:

• in Emilia-Romagna, per un totale di 80 Comuni, distribuiti nelle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia;

• in Veneto, per un totale di 210 Comuni, distribuiti nelle province di Padova, Rovigo, Treviso, Vicenza, Venezia (Mestre);

• nella provincia di Roma (area metropolitana), per un totale di 16 Comuni.

Come usufruire dell’iniziativa

Per usufruire della consegna gratuita, è necessario:

• avere almeno 65 anni

• fare la spesa su www.easycoop.com come utente registrato

• disporre di un profilo EasyCoop con informazioni aggiornate e complete (in particolare, anno di nascita e codice fiscale).

Soddisfatte queste condizioni, il sistema riconosce l’utente e azzera automaticamente le spese di consegna in fase di check-out.

Pertanto, chi ha 65 anni o più e possiede un profilo EasyCoop completo di anno di nascita e codice fiscale, non deve fare nulla: beneficerà automaticamente della consegna gratuita.

Chi ha 65 anni o più e ha già un profilo EasyCoop ma al momento della registrazione non ha fornito il proprio anno di nascita e codice fiscale, deve prima aggiornare le informazioni accedendo alla propria Area Personale.

Chi ha 65 anni o più ma non ha ancora un profilo EasyCoop, può crearne rapidamente uno collegandosi su www.easycoop.com (homepage > Accedi/Registrati), avendo cura di inserire correttamente tutti i dati, inclusi l’anno di nascita e il codice fiscale.

Se il proprio profilo EasyCoop non è completo di anno di nascita e codice fiscale, non sarà possibile fruire della consegna gratuita.

L’operatività di EasyCoop

Data la situazione non ordinaria in corso EasyCoop ha registrato importanti aumenti delle richieste che hanno causato la temporanea indisponibilità di alcuni prodotti sul sito o sull’app e qualche ritardo nelle consegne. L’incremento ha riguardato tutti i generi, alimentari e non, con un’incidenza molto elevata dei prodotti freschi e freschissimi (frutta, verdura, carne, pesce, salumi, latticini. etc.), a conferma della qualità e freschezza dei nostri prodotti e di quanto questo reparto sia importante e distintivo per la nostra clientela, anche nell’emergenza.

L’eccezionalità della situazione ha però impattato sulla disponibilità delle fasce di consegna, con la saturazione delle fasce a breve e medio termine (ad oggi, le prime consegne non sono disponibili prima di 6-8 giorni, a seconda delle località). Pertanto, fare la spesa in questo momento così particolare richiede la collaborazione di tutti programmando in anticipo gli acquisti on line. Ovviamente, EasyCoop si sta adoperando in tutti i modi per rafforzare la propria organizzazione in modo da poter soddisfare l’eccezionale picco di domanda del servizio. (SEGUE)

La sicurezza per clienti e operatori

EasyCoop ha prontamente diffuso e adottato, presso tutte le proprie sedi, le disposizioni di prevenzione emanate dal Ministero della Salute. In particolare, tutti gli impiegati presso la sede di Modena sono stati invitati a lavorare da casa in smart working. Gli addetti presso i magazzini/centri logistici dedicati di Bologna, Roma e Padova, operano regolarmente, nel massimo rispetto delle norme di sicurezza.

Ricevere la spesa a casa è sicuro: la consegna avviene sul pianerottolo, senza alcun contatto ravvicinato tra i nostri addetti e i clienti. Anche in caso di pagamento alla consegna e conseguente utilizzo del dispositivo pos, il personale EasyCoop incaricato è tenuto a mantenere la distanza di sicurezza.

Cosa è EasyCoop

EasyCoop (www.easycoop.com) è il servizio di spesa online e consegna a domicilio di Coop Alleanza 3.0, la più grande cooperativa di consumatori italiana, nata all’inizio del 2016 dall’unione di Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest e Coop Estense.

Gestito da Coop Alleanza 3.0 attraverso la società partecipata Digitail, attivo a Roma (area metropolitana) e in moltissime città e località dell’Emilia-Romagna e del Veneto, EasyCoop opera attraverso tre magazzini/sedi logistiche dedicate: a Roma, Bologna e Padova.

Il servizio rappresenta la più ampia offerta oggi disponibile in Italia nell’e-commerce alimentare, con un assortimento di oltre 13 mila prodotti, di cui più di 3 mila freschissimi (frutta, verdura, carne, pesce, salumi, latticini). La spesa si fa online – da PC su www.easycoop.com o da smartphone attraverso l’apposita app mobile – e la si riceve direttamente sul pianerottolo di casa, con le massime garanzie di qualità e sicurezza, gli stessi prezzi di un ipermercato e ulteriori promozioni dedicate a chi acquista online.

