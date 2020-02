Junior: burattini e marionette al Teatro Barattoni

Da: Comune di Comacchio.

Prosegue con affluenza e consensi crescenti l’itinerario sul territorio ostellatese e comacchiese della rassegna Junior! Pomeriggi a teatro, che domenica 9 febbraio inviterà il pubblico al Teatro Barattoni con un appuntamento esclusivo.

Per la prima volta sarà infatti ospite della programmazione Giorgio Gabrielli, burattinaio, marionettista e scenografo mantonvano, che con grande originalità propone una personale interpretazione delle tecniche del teatro di figura: ad Ostellato presenterà uno dei suoi cavalli di battaglia, lo spettacolo Legno, diavoli e vecchiette… storie di marionette.

Protagonista in scena è proprio un burattinaio, un Geppetto dei nostri giorni che dopo tanti anni in viaggio con i burattini ed una piccola baracca sulle spalle, si ferma a raccontare la sua storia, ricordando di come pensò di costruirsi una marionetta che gli permettesse di andare in giro per il mondo guadagnando un pezzo di pane e un bicchiere di vino.

Lo spettacolo mette in scena il percorso che compie l’artista per giungere alla creazione della marionetta: dall’ispirazione, spesso causale, all’invenzione dell’oggetto, fino a dargli vita. Angiolino, il diavolo dei campi, la vecchia Madùra, sono solo alcuni dei personaggi che il marionettista presenterà al pubblico, coinvolgendolo direttamente nel racconto.

L’inizio è fissato per le ore 16 presso il Teatro Barattoni, in via Garibaldi 4/C a Ostellato; l’ingresso è gratuito, e lo spettacolo è adatto a tutti gli spettatori a partire dai 3 anni di età.

Il programma lascerà poi spazio al carnevale per i due fine settimana successivi, e riprenderà domenica 1 marzo a Vaccolino (presso la Tensostruttura Parrocchiale), con lo spettacolo La Casa Stregata, a cura del burattinaio vicentino Paolo Papparotto.

La rassegna è organizzata grazie al sostegno dei Comuni di Comacchio ed Ostellato ed al contributo della Regione Emilia Romagna nell’ambito del progetto Burattini alla Riscossa, per un teatro popolare del Delta del Po. Il programma completo è disponibile sui siti www.comacchioateatro.it e www.sipariostellato.it. Infoline 349 0807587.

