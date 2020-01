Junior: Le vie del Tesoro a Porto Garibaldi in anteprima provinciale

Da: Organizzatori.

Prosegue a pieno ritmo la rassegna Junior! Pomeriggi a Teatro, che dopo il tutto esaurito registrato a Dogato approda a Porto Garibaldi con un appuntamento esclusivo: Andrea Marchi della compagnia Spettacoli Atuttotondo presenterà infatti in anterpima assoluta per la provincia di Ferrara il nuovissimo spettacolo Le vie del Tesoro.

Un lavoro incentrato sull’imprevedibilità, sulla destrezza e sul talento comico dell’artista romagnolo, che sublima il meglio del suo repertorio di giocoliere, fachiro e imbonitore.

Il tutto in un’ambientazione fantasy interattiva, un percorso a ostacoli tra sorprese e gag mozzafiato dove sarà il pubblico ad indirizzare attivamente l’evoluzione dello spettacolo, alla ricerca di un tesoro in un lontano castello. Un viaggio all’insegna del divertimento, da percorrere tra spazio scenico e platea, oltrepassando montagne, attraversando boschi, fiumi e città misteriose.

L’inizio è fissato per le ore 16 presso la Palestra delle Scuole Medie di Porto Garibaldi, con ingresso in via Pastrengo 1; l’ingresso è gratuito, e lo spettacolo è adatto a tutti gli spettatori a partire dai 3 anni di età.

Il programma proseguirà poi domenica 9 febbraio al Teatro Barattoni di Ostellato, dove Giorgio Gabrielli presenterà lo spettacolo Legno diavoli e vecchiette… storie di marionette.

La rassegna è organizzata grazie al sostegno dei Comuni di Comacchio ed Ostellato ed al contributo della Regione Emilia Romagna nell’ambito del progetto Burattini alla Riscossa, per un teatro popolare del Delta del Po. Il programma completo è disponibile sui siti www.comacchioateatro.it e www.sipariostellato.it. Infoline 349 0807587.

